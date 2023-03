Christian Cueva tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Alianza Lima en la difícil ciudad de Huancayo y sus 3.271 metros sobre el nivel del mar. Ingresó en el minuto 70 por el colombiano Andrés Andrade para intentar revertir el marcador, pero no pudo.

Tuvo pocas asociaciones con Jairo Concha y no hubo precisión en los metros finales. Pero si hay algo positivo es que físicamente está poniéndose a punto el volante. Cueva volvió a jugar un partido oficial desde diciembre, cuando aún estaba en Al Fateh.

Al final, el marcador quedó 2-1 a favor de Sport Huancayo por la fecha 9 de la Liga 1. Alianza Lima se quedó con 12 puntos, a un punto de los líderes Deportivo Garcilaso y César Vallejo, que tienen 13 unidades.

Ahora, el hincha de Alianza Lima espera que Christian Cueva tenga más protagonismo en el equipo. Por eso, preguntamos a conocedores del fútbol local por lo que le espera a Aladino.

La idea sería dosificarlo, aun cuando Guillermo Salas adelantó que todavía lo probaría en un par de semanas. Llegado su momento, creo que podría rendir como mixto o por banda, pero me inclinaría más a pensar que será enganche, su posición por excelencia.

Siempre consideré que un jugador se gana la titularidad con lo que hace, en este caso es igual. La calidad de Christian Cueva nadie la puede discutir, lo que haga de aquí hacia el futuro finalmente lo evaluará Guillermo Salas y solo de eso depende si jugará o no. Más allá si juegue o no, que lo decidirá Salas, a mí siempre me gustó Cueva, atrás del punta.

Leao Butrón , exfutbolista de Alianza Lima