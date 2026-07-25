Por Jean Pierre Maraví Coppa

Christian Cueva ha cambiado los botines por las sesiones de fisioterapia. Desde hace casi un mes, el volante de Sport Boys libra un partido distinto, uno en el que no hay tribunas ni árbitros, sino paciencia, disciplina y horas de recuperación. El diagnóstico fue claro: un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, una lesión que lo obligó a detenerse cuando buscaba consolidarse como una de las figuras del equipo rosado.

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