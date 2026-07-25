Christian Cueva ha cambiado los botines por las sesiones de fisioterapia. Desde hace casi un mes, el volante de Sport Boys libra un partido distinto, uno en el que no hay tribunas ni árbitros, sino paciencia, disciplina y horas de recuperación. El diagnóstico fue claro: un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, una lesión que lo obligó a detenerse cuando buscaba consolidarse como una de las figuras del equipo rosado.

En el Callao nadie pierde de vista su evolución. Cada jornada de trabajo en la Villa Rosada representa un paso más hacia el regreso. Mientras el resto del plantel prepara los próximos compromisos, Cueva cumple una rutina distinta, enfocada en fortalecer la zona afectada y recuperar la movilidad sin apresurar los tiempos. La consigna es una sola: volver bien, no volver rápido.

El parte médico difundido por Sport Boys confirmó que el futbolista permanece bajo la supervisión permanente del departamento médico del club. Los trabajos fisioterapéuticos forman parte de una planificación que se viene cumpliendo sin contratiempos y que, hasta ahora, ha dado los resultados esperados.

Dentro del club hay optimismo. La respuesta del jugador al tratamiento ha sido favorable y la recuperación avanza de acuerdo con lo previsto por los especialistas, según pudo conocer este Diario. Después de semanas de incertidumbre, el panorama empieza a despejarse para el mediocampista.

Si el proceso continúa con la misma evolución, a Cueva todavía le restan aproximadamente dos semanas para recibir el alta médico. En el Callao esperan para que esté frente a Alianza Lima el sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, en lo que podría marcar su debut con el elenco chalaco en la Liga 1. Ese será el primer paso antes de reintegrarse de forma progresiva a los entrenamientos con el grupo, donde deberá recuperar ritmo futbolístico antes de pensar en reaparecer oficialmente.

Christian Cueva se lesionó, pero Sport Boys clasificó a los cuartos de final de la Liga de la Copa. (Captura Bicolor+)

La ausencia del volante ha sido sensible para Sport Boys. Su experiencia y capacidad para manejar los tiempos del partido son cualidades que el equipo ha extrañado durante este periodo, especialmente en un tramo del campeonato donde cada punto comienza a tener un peso mayor.

Sin embargo, en el Callao prefieren la cautela. Nadie quiere adelantar etapas ni asumir riesgos innecesarios con un futbolista que necesita completar su rehabilitación al ciento por ciento. El objetivo es que su regreso sea definitivo y no se vea interrumpido por una recaída.

Por ahora, el reloj juega a favor de Christian Cueva. Cada sesión de recuperación lo acerca nuevamente al césped, mientras Sport Boys espera que uno de sus jugadores más determinantes vuelva a estar disponible en las próximas semanas. La cuenta regresiva ya empezó. El ‘10′, por su parte, sabe que a sus 34 años, el Boys es su última oportunidad de volver a brillar en el fútbol peruano.

**********

SOBRE EL AUTOR