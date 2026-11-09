Christian Cueva se refirió a su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada. Después de su última presentación con el equipo chalaco en el Torneo Clausura, el mediocampista se refirió a su futuro y recordó que todavía tiene contrato vigente con Juan Pablo II.

El futbolista destacó su experiencia en el Callao y agradeció la oportunidad de vestir la camiseta rosada. “Muy contento de haber llegado al Boys, al Callao, fueron partidos lindos, fuimos de menos a más. Se hizo todo el esfuerzo y creo que dejamos todo lo mejor para el club”, expresó tras el empate frente a UTC.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de permanecer en Sport Boys, Cueva evitó adelantar cualquier decisión. “Yo, en realidad, tengo contrato con Juan Pablo II, así que de esas cosas no hablo”, respondió ‘Aladino’, de buen desempeño en el cuadro rosado.

“Muy contento de haber llegado al Callao. Se hizo todo el esfuerzo, dejamos todo. Yo tengo contrato con Juan Pablo -sobre posible renovación-“ Christian Cueva, jugador Sport Boys 📹 @JaxLatinMedia https://t.co/IB6Dzmya8A — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 9, 2026

La llegada de Cueva al conjunto porteño se produjo durante el Torneo Clausura, luego de su paso por Juan Pablo II. En el equipo chalaco encontró continuidad y consiguió convertirse en una pieza importante del plantel, que peleó por acercarse a los puestos de clasificación internacional.

De esta manera, el futuro de Cueva apunta a estar ligado nuevamente a Juan Pablo II de cara al 2027, siempre que no exista un nuevo acuerdo entre las instituciones. El volante había llegado al club de Chongoyape a finales de 2025, después de una breve experiencia en Emelec de Ecuador, y ahora deberá definir su próximo paso profesional.

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