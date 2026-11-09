¿Se queda en Sport Boys? Christian Cueva dio detalles de su futuro y aclara su situación. (Foto: Liga 1)
¿Se queda en Sport Boys? Christian Cueva dio detalles de su futuro y aclara su situación. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Christian Cueva se refirió a su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada. Después de su última presentación con el equipo chalaco en el Torneo Clausura, el mediocampista se refirió a su futuro y recordó que todavía tiene contrato vigente con Juan Pablo II.

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