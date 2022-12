En las últimas horas, su viene rumorando sobre la posible llegada de Christian Cueva a Alianza Lima . Como se recuerda, José Bellina, Gerente Deportivo, sostuvo que durante los próximos días el tema debería de “aclararse”.

“Con Cueva, ahí vamos. En estos días debe aclararse el tema. El tema es ver si su club cede para que él venga, estamos viendo eso, ellos tienen la última palabra. Con él, tenemos conversaciones, estamos avanzados y Christian tiene la predisposición”, precisó.

Sin embargo, el director ejecutivo de Al-Fateh, Hassan Al-Jabr, desmintió rotundamente sobre alguna posible oferta por el volante peruano. “Cueva es una parte esencial del equipo. El club no recibió ninguna oferta para solicitar sus servicios y el jugador no pidió irse”, señaló en conversación con SSC Sports. Por otra parte, confirmó que “Al-Fateh no ha abierto el expediente de traspaso de invierno”.