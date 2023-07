El hombre que influyó como pocos para llevarnos a un Mundial después de 36 años, el jugador más caro del torneo -”Deberíamos asumir entre 400 mil y 600 mil en los seis meses de contrato”, señaló Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul a El Comercio-, entonces fue la gran decepción. Su bajo rendimiento se reflejó en el primer gran fracaso íntimo en la temporada: quedar fuera de toda competencia internacional tras terminar últimos en su grupo en la Libertadores.

Christian Cueva Sus números en Alianza Lima 2023 PJ: 15 (5 por Libertadores) de 21 disputados por Alianza Titular: 8 (1 por Libertadores) Minutos jugados: 776 (57' por partido en promedio) Goles: 0 Asistencias: 1 Expulsión: 1*

¿Cuánto le cuesta Cueva a Alianza?

Sueldo: 100 mil dólares aproximadamente 128 dólares por minuto jugado

*Fue expulsado ante Unión Comercio cuando estaba en el banco de suplentes por haber insultado al árbitro según informe arbitral

Pese a todo el hincha siempre confió en Cueva. Sabiendo también que Andrés Andrade aún no tiene fecha de retorno y que Pablo Lavandeira decidió irse a Melgar, Christian era el indicado a ser el conductor del conjunto blanquiazul en el Clausura. Sin embargo, este lunes el volante se ausentó del entrenamiento sin previo aviso ni autorización en una semana clave en la que enfrentarán a Sporting Cristal, el rival que se posiciona como el candidato a pelearle el título.

“El club Alianza Lima viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán medidas correspondientes”, señaló Alianza Lima a través de un comunicado. El pasado de Christian -su prontuario dicen- lo condena. Y Cueva volvió a ser protagonista de programas de espectáculos y se hizo viral en las redes sociales: fotos y videos suyos en Trujillo, a donde viajó el fin de semana, inundaron el internet y enfurecieron al hincha.

“Por ahora, aproximadamente S/ 1,168,000.00 ha gastado el club en Christian Cueva en lo que va del año. ¿Quién responde por ese dinero?, es más del 2% de la deuda concursal que tiene Alianza” , tuiteó Socios Organizados AL 1901, la cuenta que representa a setenta socios que tiene la entidad victoriana.

Pronunciamiento del club. (Foto: Alianza Lima)

Las disculpas de Cueva

A través de una historia en Instagram, Christian Cueva salió a dar la cara este martes y se pronunció sobre su falta a los entrenamientos de Alianza Lima. “Pido perdón a todos por la decepción”, señaló arrepentido el volante.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y el club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, señaló el mediocampista blanquiazul.

“Pido disculpas a mi familia, que en las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga es a veces pesada y difícil, y al no tener la suficiente fuerza para cargarla elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor” , sentenció.

Christian Cueva y sus disculpas a la familia e hinchas de Alianza Lima. pic.twitter.com/YWC7F99WIi — Edward Alva (@EdwardAlva08) July 4, 2023

¿Qué se sabe de su futuro?

En Alianza Lima todos esperaban la llegada de Christian Cueva. Aunque cuando lo hizo, fue una sorpresa: por problemas con el club dueño de su pase, Al Fateh, el jugador logró que los árabes lo cedieran a préstamo. El problema justamente estuvo en el tiempo de contrato: seis meses.

Teniendo en cuenta que Christian estaba en Perú de vacaciones entre enero y febrero, sin hacer pretemporada con algún club, los seis meses parecían quedar cortos. Con tan poco tiempo, el refuerzo -en este caso él- debe rendir desde un inicio. Cosa que no pasó. La lesión en la rodilla producto de un choque ante Atlético Grau, sumado al mal estado físico en el que se encuentra, hizo que tenga pocos minutos y no rinda lo esperado.

Aún así, El Comercio pudo conocer que en la institución blanquiazul estaban preparando el camino para renovar el préstamo aunque esta vez con algunos ajustes. La salida de Pablo Lavandeira y la lesión de Andrade propiciaron también que en Matute deseen seguir contando con Christian con la esperanza de que se haga dueño del ataque en el Clausura.

Sin embargo, todo se habría derrumbado por lo sucedido este fin de semana. La entidad victoriana tendría todo listo para culminar con el vínculo contractual con el jugador. De hecho, Christian se presentó temprano a los trabajos del equipo este martes en el Esther Grande de Bentín a modo de disculpa, pero abandonó el entrenamiento mucho antes de que este finalice.

Cueva está cedido en Alianza hasta fin de agosto. En caso de no renovar, deberá volver al Al Fateh o buscar otro club si es que hay interesados. El problema es que si sale acabando su vínculo, no podrá jugar por ningún equipo de la Liga 1 Betsson ya que ya disputó minutos en el Torneo Clausura con los íntimos. Tendría que buscar algún club en el extranjero.