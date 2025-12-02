Cueva, el multifacético: de mundialista a cantante de cumbia y ahora streamer mientras define su futuro

Ya podría decirse que es tiktoker. Con más de 200 mil seguidores, Christian tiene doce videos en su cuenta oficial de TikTok, la plataforma que lo ayudó a acercarse más aún a la gente. Creó su perfil a fines del año pasado, cuando jugaba en Cienciano, y en el camino aprendió a hacer lives y conversar con sus hinchas: el que deseaba hablar con él, pedirle un saludo o simplemente agradecerle por las alegría que dio en la selección, estaba a un click de distancia. Casi un año después, “CC10” -nombre de su cuenta- ya es un experto en la materia haciendo batallas con otros personajes conocidos, cumpliendo retos peculiares o desafiándose a partidos amateurs por 50 mil dólares.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Eligió como profesión lo que más sabe hacer: jugar al fútbol. O el fútbol lo eligió. Pero también se dio un tiempo para el canto y la cumbia, sus otras pasiones. Antes había mostrado algunos detalles como cantar improvisadamente con la orquesta “La Bella Luz”, pero luego fue algo más formal. El ‘10’ se presentó con su actual pareja Pamela Franco para cantar y promocionar una canción.

Pero también será ahora streamer; es decir, alguien que transmitirá en vivo para interactuar en tiempo real con su audiencia (fans). Algunos ejemplos son los de Sergio Agüeros, Gerard Piqué y Neymar; con la particularidad de que los dos primeros lo hicieron estando retirados.

“Se viene el Kick, se viene el Kick. El invitado especial, CristoRata, inauguración. El Kick del 10 del pueblo”, contó en una transmisión en vivo junto a su pareja Pamela Franco.

Christian Cueva: ¿Y su futuro?

Después de una gran campaña con Cienciano, Christian Cueva pegó un nuevo salto al extranjero: Emelec de Ecuador lo fichó. Sin embargo, el peruano ha ido perdiendo protagonismo y en el país norteño informaron que en los últimos meses la directiva no cumplió con los pagos respectivos a los jugadores por lo que el volante está dispuesto a volver al Perú.

Christian Cueva Sus números en Emelec 15 partidos 2 goles 2 asistencias

Con contrato hasta mediados del 2026, Christian podría regresar a la Liga 1 para jugar. En un primer momento sonó para reforzar a Universitario de Deportes, el rival acérrimo de Alianza Lima, el club de sus amores; aunque también estuvo en el radar Sporting Cristal. “Está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Universitario, Cristal y Boys”, contó el exfutbolistas y amigo de Cueva, Diego Penny.

“Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar el tetracampronato para una institución grande”, añadió el exportero, quien también reveló que de llegar al cuadro crema, Cueva estaría cumpliendo el sueño de sus padres, quienes son hinchas cremas.

“Me parece que también, sin caer en demagogias, si volviera a la selección y tengo que hacer una lista, lo tengo a Christian (Cueva). Sin embargo, en Universitario no sé. El gran dueño de una institución es el hincha. Al hincha hay que respetarlo y escucharlo”, señaló el técnico Jorge Fossati hace algunas semanas.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre se relacionó a Juan Pablo II, el club presidido por Orfelinda Correa, esposa de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ‘Aladino’ no jugó en el último partido con Emelec y en Ecuador ya dan por hecho su salida del ‘Bombillo’, solo queda esperar la decisión final de su nuevo equipo.

**