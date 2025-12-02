Cueva, el multifacético: de mundialista a cantante de cumbia y ahora streamer mientras define su futuro

Escucha la noticia
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Había un tiempo, no hace mucho, en el que Christian Cueva era nuestro ‘10’. Con esa diestra indomable, sus regates cortos que parecían pasos de cumbia y una imaginación en ataque diferente a la del futbolista peruano promedio; Cueva -o ‘Cuevita’, como lo solíamos llamar- fue el conductor de una selección peruana mundialista. Pero solo quedan recuerdos. Hoy, con 34 años, el volante lleva casi año y medio de no ser convocado a la Bicolor, está cerca de dejar Emelec de Ecuador y su destino sería Juan Pablo II, y, como para añadir argumentos al por qué de su actualidad, anunció hace poco que será streamer.