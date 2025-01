Era viernes y el sopor reventaba la piel. Gareca, contenido por una mascarilla incómoda y el distanciamiento obligatorio, elevaba las manos con los puños apretados en señal de victoria, mientras Miguel Trauco corría desorbitado para ser contenido por Renato Tapia y Christian Ramos primero y luego, por el resto de sus compañeros en un abrazo que bien pudo ser un arrullo de madre por lo emotivo y necesario.

Perú había vencido en la tanda de penales (4-3) a Paraguay y se clasificaba a semifinales de la Copa América 2021. Eran tiempos de pandemia y el torneo se disputaba sin público en Brasil. La Bicolor había superado la etapa en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en la ciudad de Goiás y sus altas temperaturas deshidratantes. Cueva, que había fallado en la tanda de penales, protagonizaría uno de los momentos más célebres y virales de la etapa garequista junto a Gianluca Lapadula y André Carrillo: los tres bailando al ritmo de El Cervecero ante un pico de 130 mil conectados en tiempo real.

Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula comienzan a cantar el tema: Cervecero del grupo Armonía 10.

Desde entonces, el hit de la agrupación de cumbia Armonía 10 pasaría a ser también el himno representativo del Cueva Style. Un ritmo pegajoso y popular, oda al licor, la bohemia y el desamor que, mientras mantuvo a Aladino en estado de gracia con la pelota, era también el soundtrack del fútbol peruano. Pero los tiempos felices en el fútbol fueron escaseando mientras el apetito musical del futbolista se iba robusteciendo.

Con la pelota caída en desgracia, la rutina del escándalo se fue volviendo más evidente. Las celebraciones con la orquesta La Bella Luz y los festejos a ritmo de cumbia dejaron de ser una anécdota de la alegría para convertirse en excusa para la crítica. En medio de ese periplo salvaje, Cueva protagonizaría una ruptura sentimental que incluiría denuncias policiales haciéndose muy mediático.

Al desencanto con la selección peruana se sumaron argumentos poderosos para desestimar un nuevo despegue de Cueva. Su discreto paso por Alianza Lima en el 2023 terminó por una lesión que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses, tiempo en el que un triángulo amoroso lo absorbió por completo. Fue entonces que junto a su nueva pareja, la cantante Pamela Franco, su pasión por la música dejaría el hábito del hobby para convertirse en la nueva apuesta del futbolista.

Sin equipo, luego de su breve paso por Cienciano y con rumores de que hay clubes uruguayos interesados en sus servicios, Christian Cueva aprovecha el saldo de su estatus de celebridad para subirse a la tarima y hacer sus pininos de cantante de cumbia junto a su actual pareja.

Hace poco se estrenó con una versión propia de El Cervecero de Makuko Gallardo, video que en Youtube ya alcanzó los tres millones de reproducciones y, según parece, prepara un segundo hit junto al Rey Vico, vocalista del icónico Grupo Karicia y apodado rey de la chicha.

Jefferson Farfán y André Carrillo lo celebran. Recientemente, ambos elogiaron entre risas y bromas la nueva apuesta de Aladino en la música. A los 33 años y con más de dos años alejado de un buen nivel deportivo, entienden que su excompañero vive su presente y lo disfruta. El fútbol, parece, ha pasado a un segundo plano.

Por lo pronto, según las redes sociales, el ídolo de la etapa de Gareca, el autor de la portentosa asistencia a Farfán para encaminar el sueño mundialista en el repechaje, el mismo que lapidaba rivales en Asunción para un histórico 4-1; pasará Navidad y Año Nuevo entre presentaciones, desvelos y escenarios repletos de luces coloridas.

A ritmo de cumbia y no del Contigo Perú, uno de los grandes responsables de la reinvención del fútbol peruano por siete años, es hoy el gancho para llenar conciertos y no estadios. El éxito del ahora denominado El Cervecero Mayor ya no se mide por goles ni asistencia, sino por la cantidad de cajas de cerveza que se vendan gracias a su show sobre el escenario. El artista ha cambiado de rubro y aunque parezca una vil ironía, seguirá siendo un motivo para calmar la sed.

