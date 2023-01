El futuro de Christian Cueva es impredecible al igual que su gambeta. El volante de la selección peruana sigue como jugador libre luego de su salida de Al Fateh. ‘Aladino’ se viene preparando por su cuenta y tratando de solucionar temas legales.

Uno de los equipos que más se interesó por Cueva fue Alianza Lima, que mantenía comunicación con el jugador para que viste esta temporada la camiseta ‘Blanquiazul’, sin embargo, el futbolista fue sancionado con 7 millones de dólares por la FIFA tras su lío legal con el Santos de Brasil.

Tras este fallo, el equipo de La Victoria aguardará lo que pase finalmente con Christian y a partir de ahí, poder entrar en contacto nuevamente con él. Por el momento, el futbolista de 31 años se viene preparando por su cuenta y expresó su deseo por jugar por Alianza Lima.

“En algún momento espero jugar en Alianza Lima, es mi ilusión. Aún no termina mi carrera e indudablemente me encantaría que se dé”, declaró ‘Aladino’ para Best Cable.