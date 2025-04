Christian Cueva tendrá una nueva oportunidad de mostrar su fútbol con la camiseta de Cienciano, y es que el nuevo entrenador del cuadro imperial, Carlos Desio, lo incluyó en la lista de convocados para el duelo ante Deportes Iquique por Copa Sudamericana.

Antes de viajar a Chile, el hábil mediocampista se mostró muy motivado y con ganas de tener minutos en esta nueva etapa del club.

“Contento por regresar. Son decisiones que toma el cuerpo técnico. Hoy gracias a Dios regresando con un cuerpo técnico nuevo que verdad conozco mucho”, comentó Cueva.

“Simplemente fueron decisiones, seguramente el anterior técnico no me quiso en las últimas fechas y yo me estaba preparando”, dijo en referencia a su ausencia de los partidos.

CHRISTIAN CUEVA DECLARÓ SOBRE SU AUSENCIA EN #CIENCIANO EN LOS ULTIMOS 4 PARTIDOS Y DIJO: “NO PODEMOS CUESTIONAR A ALGUIEN CUANDO NO TIENE LAS OPORTUNIDADES QUE NECESITA” pic.twitter.com/kj9divCnJR — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) April 22, 2025

Como se recuerda, el entrenador argentino Cristian Díaz renunció a la dirección técnica del club del Cusco y su lugar fue tomado por Carlos Desio, quien ya trabajó junto a Christian Cueva.

Ambos coincidieron en 2019 cuando el estratega fue asistente técnico del Santos FC de Brasil.

