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Resumen

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Christian Cueva. (Foto: Sport Boys)
Christian Cueva. (Foto: Sport Boys)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Christian Cueva volvió a generar preocupación por su estado físico luego de sufrir una lesión el pasado 10 de julio durante el partido ante Comerciantes FC por la Copa de la Liga. El mediocampista de Sport Boys presentó un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, una dolencia que lo obligó a iniciar un proceso de recuperación y que mantiene la interrogante sobre cuándo podrá regresar a competir en plenitud.

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