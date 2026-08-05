Christian Cueva volvió a generar preocupación por su estado físico luego de sufrir una lesión el pasado 10 de julio durante el partido ante Comerciantes FC por la Copa de la Liga. El mediocampista de Sport Boys presentó un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, una dolencia que lo obligó a iniciar un proceso de recuperación y que mantiene la interrogante sobre cuándo podrá regresar a competir en plenitud.

A casi cuatro semanas de aquel episodio y ante las versiones de que Cueva ya viene realizando trabajos en los entrenamientos, conversamos con el fisioterapista Eler Orihuela para conocer qué implica una lesión de estas características, cuánto tiempo demanda normalmente su recuperación y, principalmente, si el futbolista se encuentra realmente en condiciones de volver a disputar un partido oficial.

“Si la lesión fue un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, el tiempo de recuperación puede ser de entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la zona donde se produjo.”, comentó Orihuela, reconocido fisioterapista deportivo, a El Comercio.

“Con equipos de rehabilitación como sistema superinductivo o TECAR, una recuperación que normalmente tomaría seis semanas puede reducirse a cuatro. En cuatro semanas podría volver, pero no va a volver al 100%”, aseguró.

El especialista le dio una sugerencia a Carlos Desio, entrenador de ‘La Misilera’, con respecto a emplear a Cueva para el juego del sábado ante Alianza Lima.

“Antes de volver tiene que pasar pruebas funcionales como saltos, cambios de dirección e incluso piques. Si presenta dolor en alguna de ellas, todavía necesita más tiempo de recuperación.”, afirmó.

Aunque Christian Cueva podría reaparecer tras cumplir cuatro semanas de recuperación, no llegaría en plenitud física. Según el fisioterapista Eler Orihuela, un desgarro de segundo grado del semimembranoso derecho demanda entre cuatro y seis semanas de recuperación y, en este momento, el volante estaría alrededor del 70% de su capacidad, siempre que supere las pruebas funcionales sin dolor.

Pese a lo expuesto, Sport Boys señaló que Christian Cueva realiza los entrenamientos con todo el plantel. Además, Carlos Desio esperará hasta el último instante para comprobar si ‘Aladino’ está apto para regresar a las canchas, de lo contrario verá el duelo ante Alianza Lima desde la tribuna.

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