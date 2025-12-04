“Llegó con un cartel inflado” y “El sobrepeso nunca lo pudo superar”: El Cueva que sufrió Emelec y qué versión vuelve como flamante fichaje de la Liga 1

En el caso de Cueva esa oportunidad se llama Juan Pablo II. Un club con nombre de santo y razón social ligada al buen presidente Agustín Lozano. ¿Será que desde la fuerza de la fe y la gestión efectiva está vez sí se pueda reinventar al más célebre de nuestros mundialistas?

Las estadísticas, esos dardos sin emociones que existen para regular la alegre expectativa, nos dicen que no. Que Christian Cueva fue un futbolista de selección peruana y lejos de ella, su intermitencia ha sido tan evidente como sus dotes de bailarín y cantante.

La data más reciente viene del Emelec de Ecuador. Fueron 17 partidos, dos goles y dos asistencias en seis meses los que ubicaron a Christian Cueva en la lista de fichajes decepcionantes en el 2025 en el fútbol ecuatoriano. Su irregularidad se agudizó con las lesiones y estás seguramente se incrementaron por un evidente desapego al óptimo estado físico.

“Vino con un cartel inflado y solo fue uno más del montón, su paso fue sin pena ni gloria por Emelec. Al nuevo presidente de Emelec, lo mal asesoraron al traer un poco de jugadores que solo le complicó en la parte económica al Club”, nos cuenta Jimmy Roldán, periodista de Radio Deportiva de Ecuador.

“Lo que tenemos acá es que el partido del fin de semana pasado pidió no viajar con el equipo y pasar a negociar su rescisión”, añade Daniel Navas, periodista de Directv Ecuador.

En redes sociales, por estos días, los sites y cuentas que se dedican a analizar y comentar la vida diaria del Emelec han concentrado sus energías a despotricar contra Cueva. “Él no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene quizás la posibilidad u opciones de otros clubes. Prefirió rescindir tras llegar a un acuerdo con los dirigentes como para volver a su país. Ya ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron”, afirmó el técnico Guillermo Duró para acabar con las dudas sobre el futuro de Christian Cueva.

Javier Ruiz, periodista de Radio Sucre especializado en la cobertura de Emelec, nos da más detalles: “Al pasar del tiempo las lesiones, el tema del sobrepeso que nunca lo pudo superar, Cueva nunca llegó a tener un pico alto en Emelec, tanto así que en los últimos partidos ya no era titular, no era considerado por Guillermo Duró en el once inicial y esto ya provocaba una posible salida”.

Eso sí, el aviso de salida se dio con anticipación. Hace unas semanas un exfutbolista que ahora analiza y comenta fútbol en un canal de Youtube, se encargó de difundir el nuevo objetivo de Aladino: buscar club en Lima para volver a vivir en el Perú.

La repercusión de esa ‘pepa’ fue inmediata. Se rumoreó que podría llegar a Universitario, se dijo que tal vez Sport Boys. Finalmente, todo parece apuntar a que el nuevo club de Cueva será Juan Pablo II, el club que es propiedad del presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Será el club número 15 en 18 años de carrera profesional. El quinto en el fútbol peruano, de los cuales en todos se fue mal. El recuerdo de su mejor versión, esa que nos llevó al Mundial, sin embargo, todavía le alcanza para creer que a los 34 años puede reinventarse por enésima vez. Veamos si le alcanza el físico o las ganas en medio de una carrera en la que compite consigo mismo por volver a ser el artista sobre el césped o un cantante de cumbia y famoso protagonista de streamer.