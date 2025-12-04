“Llegó con un cartel inflado” y “El sobrepeso nunca lo pudo superar”: El Cueva que sufrió Emelec y qué versión vuelve como flamante fichaje de la Liga 1

Escucha la noticia
“Llegó con un cartel inflado” y “El sobrepeso nunca lo pudo superar”: El Cueva que sufrió Emelec y qué versión vuelve como flamante fichaje de la Liga 1Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Su irregularidad ha sido siempre tan procaz como su talento. Pícaro, Christian Cueva atentaba contra el régimen defensivo de sus oponentes con una cualidad táctica que llevaba también con prolijidad a su vida fuera de las canchas: el desgobierno. “Después de los 34, si fue un mal profesional, si fue un jugador que no se ha cuidado en su vida privada, empieza el declive”, argumentó Ricardo Gareca en una reciente entrevista a este diario en un intento por defender la vigencia de la mayoría de los mundialistas. Cueva, con 34 recién cumplidos, parece ser el más crudo ejemplo de la premisa. Felizmente, para él y el romanticismo del hincha, siempre habrá un lugar en el fútbol peruano para los artistas incomprendidos como Aladino que dejaron huella antes del declive precoz de su carrera.