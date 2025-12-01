Christian Cueva vuelve a ser protagonista y no por su buen rendimiento. El volante peruano no fue convocado en Emelec para el partido contra Delfín y los rumores apuntan hacia una posible salida del ‘Bombillo’. ¿Cuál sería su próximo destino? Juan Pablo II de la Liga 1.

Grata sopresa fue no ver a ‘Aladino’ en la lista de convocados del cuadro ‘eléctrico’ para medirse contra el Delfín. De acuerdo a la prensa ecuatoriana, el jugador solicitó al comando técnico no ser considerado en ese partido, pues busca desvincularse del club.

El periodista ecuatoriano Ligner Mendoza reportó que Cueva tiene conversaciones avanzadas con los directivos de Emelec para gestionar su salida de la institución. Se reunirá en los próximos días con ellos para definir su situación.

En ese escenario aparece la opción de Juan Pablo II, equipo de la Liga 1, que sería su próximo destino. De acuerdo a la periodista Estefania Chau, el cuadro de Lambayeque estaría interesado en contar con los servicios de ‘Aladino’ para la temporada 2026.

De concretarse, Cueva podría regresar a la Liga 1, tras un paso irregular en Emelec. En el ‘Bombillo’, el peruano suma 15 partidos, dos goles y dos asistencias.

