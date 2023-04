Hace algunos días, Alianza Lima le pidió a la FPF la reprogramación de su partido ante Unión Comercio por Liga 1, esta solicitud fue rechazada. Luego de esto, Christian Cueva salió al frente y le mandó un mensaje al máximo ente del fútbol peruano.

“Hay que estar preparados para estas cosas y hoy por hoy estamos hechos para eso, veo al grupo muy bien, ojalá se puedan dar las dos cosas”, declaró ‘Aladino’ para Ovación.

“Tantas cosas hay por mejorar en nuestro fútbol, esperemos que se solucione y hay incomodidad de que no nos puedan dar una mano como peruanos, como un equipo que está representando al país en la Copa Libertadores, que no nos puedan hacer una observación a nuestra petición por el descanso. Mis compañeros han hecho un sacrificio enorme, a mí no me tocó jugar pero veo el sacrificio que hacen ellos. Después de mucho tiempo estoy viviendo esto, espero no vuelva a ocurrir”, agregó.

“Incomoda mucho y las cosas que tengo que decir las digo y ojalá podamos corregir esto y no solamente con Alianza, porque queremos que el fútbol peruano crezca y entre nosotros no nos podemos perjudicar”, finalizó.