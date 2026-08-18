Christian Cueva recuerda su etapa en Alianza Lima y evita revelar qué ocurrió puertas adentro. Foto: Instagram
Christian Cueva recuerda su etapa en Alianza Lima y evita revelar qué ocurrió puertas adentro. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Christian Cueva volvió a referirse a su salida de Alianza Lima, ocurrida en diciembre de 2023, y dejó entrever que su alejamiento del club estuvo marcado por situaciones internas que, según explicó, no fueron conocidas por los hinchas.

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