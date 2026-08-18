Christian Cueva volvió a referirse a su salida de Alianza Lima, ocurrida en diciembre de 2023, y dejó entrever que su alejamiento del club estuvo marcado por situaciones internas que, según explicó, no fueron conocidas por los hinchas.

Durante una entrevista con Juan Manuel Vargas, el futbolista reconoció que su salida pudo generar una percepción negativa entre los hinchas, pero sostuvo que lo ocurrido dentro de la institución fue más complejo de lo que se llegó a conocer públicamente.

“Se ve como que me fui mal, que me fui resentido con la hinchada y todo. Pero eso la gente no ve que pasa internamente, solo conocemos nosotros cómo pasan las cosas”, señaló Cueva.

Christian Cueva afirmó que la foto con Rosángela Espinoza fue creada con inteligencia artificial.

El mediocampista también admitió que tuvo responsabilidad en algunas situaciones durante su etapa en Alianza Lima. Sin embargo, explicó que no está dispuesto a revelar todos los detalles de lo sucedido dentro de la institución.

“Yo he cometido mis cag..., pero tampoco puedo estar explicándole a todo el mundo qué es el que pasó, cómo pasó, quiénes están adentro, quién jode el club, quiénes joden el fútbol. Ya para qué. Es desgastarme”, manifestó.

De esta manera, Cueva dejó en claro que existe una versión de los hechos que no necesariamente coincide con la percepción que quedó entre los seguidores del conjunto blanquiazul.

“Que hablen de mí vende”: Cueva quiere cerrar aquella etapa

Christian Cueva también señaló que prefiere evitar nuevos enfrentamientos o explicaciones públicas sobre lo ocurrido. El futbolista afirmó que busca tranquilidad y que su objetivo es terminar su carrera sin cargar con las polémicas de etapas anteriores.

“Que hablen de mí vende, pero yo quiero estar en paz. Me quiero retirar bien”, sostuvo.

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