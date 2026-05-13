Resumen

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Christian Cueva. (Foto: Juan Pablo II College)
Christian Cueva. (Foto: Juan Pablo II College)
Por Redacción EC

A pesar de que ya pasaron algunas semanas desde la goleada de Universitario de Deportes sobre Juan Pablo II College por 4-1 en Trujillo, la expulsión de Christian Cueva sigue generando repercusiones. El volante nacional decidió hablar públicamente sobre la tarjeta roja que recibió a los 3 minutos del partido por parte del árbitro Jordi Espinoza.

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