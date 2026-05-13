A pesar de que ya pasaron algunas semanas desde la goleada de Universitario de Deportes sobre Juan Pablo II College por 4-1 en Trujillo, la expulsión de Christian Cueva sigue generando repercusiones. El volante nacional decidió hablar públicamente sobre la tarjeta roja que recibió a los 3 minutos del partido por parte del árbitro Jordi Espinoza.

En conversación con el periodista Miguel Gutiérrez, el mediocampista aseguró que nunca insultó al juez principal y que solo reclamó una jugada propia del partido. “En realidad, nunca le dije nada como para que sea una expulsión. Le reclamé una jugada natural de fútbol”, sostuvo.

El futbolista de 34 años explicó que desde su llegada a Juan Pablo II College siempre mantuvo una relación respetuosa con los árbitros del campeonato peruano. Incluso, remarcó que jamás había tenido problemas disciplinarios durante la temporada. “Te puedo decir que durante este año yo nunca he tenido ningún problema con ningún árbitro, la verdad. Desde que estoy con Juan Pablo, con la capitanía y todo, creo que ante todo me he mostrado con respeto”, añadió el popular ‘Aladino’.

Cueva contra los hermanos Espinoza

Durante la entrevista, Christian Cueva también recordó un episodio que habría vivido anteriormente con Michael Espinoza, hermano de Jordi Espinoza. Según el volante, esa situación podría explicar el trato recibido en el partido frente a Universitario.

Christian Cueva explotó contra el árbitro Jordi Espinoza tras su expulsión. (Foto: Captura)

“Con el único que tuve también algo fuerte, porque sentí que me amenazó, fue con el hermano. Por ahí puede venir la cosa. Entonces, si es así, yo creo que no tienen por qué estar en el fútbol, la verdad. El fútbol es una cosa de hombres”, comentó Cueva.

Para el jugador, la decisión arbitral fue exagerada y consideró que en competencias internacionales existen discusiones mucho más intensas sin llegar a expulsiones tan rápidas. “Es la manera como yo lo veo y creo que todo el mundo lo reconoce. En otras ligas, cosas mucho más fuertes han pasado. Me ha tocado estar en otras ligas, me ha tocado estar en Copas América, en selección, en Mundial”, afirmó.

LEE TAMBIÉN:

El jugador también detalló cuál fue exactamente su reclamo hacia Jordi Espinoza. “Yo tengo mi carácter, lógicamente, pero primero que no le dije nada, le reclamé. Después le dije, bueno, que siempre era así, por eso está así, punto, nada más. Eso fue mi descargo”, explicó.

Finalmente, el futbolista peruano sorprendió al asegurar que algunos jugadores de la ‘U’ también le comentaron experiencias similares con el árbitro. “Conversé con amigos, compañeros de Universitario, ellos mismos, y no voy a dar nombres, obviamente, pero ellos mismos me decían que con él les había pasado lo mismo”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO