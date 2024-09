Esa misma mañana, Ludeña se mantuvo al tanto de todo lo que iba pasando en la conferencia organizada en la sede del cuadro rojo, en Cusco, mientras que en simultáneo, el jugador era denunciado por violencia física y psicológica . La orden habría sido inmediata: ante la imposibilidad de cancelar una presentación que ya había empezado, se exigió que la conferencia de prensa dure el menor tiempo posible y quedaron prohibidas las preguntas que escaparan al plano deportivo. En la mesa estuvo el técnico Cristian Díaz a un lado de Cueva y al otro, el dirigente Eddy Cuéllar. El gerente deportivo de Cienciano, Zoe Ganoza, que además es amigo personal del futbolista, tampoco estuvo en la mesa de presentación.

Los comunicados de Cienciano

“Nosotros desconocemos, no nos parece bien. Es un tema personal que deben verlo las autoridades y él. Nosotros vamos a tratar que en el club no trascienda”, fueron las palabra del Cuéllar luego de la presentación del futbolista y una vez hecha pública la denuncia de la expareja del futbolista sobre violencia familiar.

“Nosotros condenamos, espero que el tema no sea grave y vamos a ver la manera de cómo podemos ayudar”, puntualizó el dirigente de Cienciano, que indicó que Cueva debe cumplir su contrato -vence a fines del Torneo Clausura- hasta que las investigaciones determinen en qué termina la denuncia impuesta por Pamela López.

Luego, el dirigente advirtió de una posible resolución de contrato. “Nosotros conversamos con todos los jugadores y tenemos un reglamento interno de trabajo y nosotros somos bien estrictos en eso. En el fútbol nacional nadie está exento, no hay ningún equipo que se haya librado de un escándalo de farándula. Tenemos nuestro reglamento y lo hemos aplicado, prueba de ello que muchas veces hemos rescindido contrato”, señaló Cuéllar. Horas después, el club emitió un comunicado donde dejó en claro que la entidad deportiva desconocía la denuncia y que procedería a una investigación para tomar una decisión: “Tras haber tomado conocimiento, y conforme a nuestra política interna, hemos iniciado el procedimiento correspondiente. Nos hemos puesto en contacto con el futbolista y su defensa legal para esclarecer los hechos”, detallaba el comunicado oficial.

Un día después, con el plantel ya en Lima para enfrentar a Alianza Lima y con Christian Cueva como parte de la concentración, Cienciano volvió a emitir un comunicado, donde esta vez informaba que el jugador había sido “separado de manera definitiva” , lo que da a entender que su contrato sería anulado. “Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”, dice el comunicado del conjunto imperial.

De vuelta a Cienciano

Poco más de dos semanas después, Cienciano emitió un comunicado en el que anunciaba que, finalmente, se decidió a mantener al futbolista como jugador de la institución. “Hemos tomado la decisión de mantener su contratación”, señalaba el documento. Según se entiende, y por lo que pudo confirmar Deporte Total, el contrato firmado por Cueva y Cienciano nunca se habría anulado , pese a que el segundo comunicado señalaba que Cueva había sido “separado de manera definitiva del club”. Por tanto, el anuncio no era del todo claro.

Aquí una acotación: al ser interrogado sobre lo sucedido, el presidente de Cienciano, Sergio Ludeña, reiteró que Cueva había sido expectorado del club, pero también mencionó el tema legal, donde no fue muy claro, “Christian (Cueva) ya no está en el club. En la parte contractual no se puede hablar. Es un tema interno”, sostuvo.

Días antes de su contratación oficial, Christian Cueva posó junto al presidente Sergio Ludeña, en una foto que se viralizó en redes sociales. (foto: @cienciano)

Según este diario pudo corroborar, sí es cierto que en un inicio el club habría tenido la intención de anular el contrato, por lo que se ordenó una revisión de los términos legales, pero días después se habría desestimado esta posibilidad . La amistad personal de Cueva con el gerente deportivo Zoe Ganoza y con el presidente Sergio Ludeña habría sido, en cierta parte, clave para que el jugador se mantenga en la institución. Esta amistad es corroborada públicamente por el mismo jugador durante su presentación.

Desde la dirigencia se tomó la decisión de esperar la situación legal de Cueva frente a la denuncia de su expareja y que, una vez aminorado el ruido mediático, se evaluaría la permanencia del jugador. Y así fue, finalmente, se decidió que el futbolista vuelva a sumarse a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Cristian Díaz.

El plan con Cueva

Christian Cueva no juega un partido oficial hace más de dos meses, luego de los 13 minutos que disputó con la selección peruana frente a Argentina, el 29 de junio pasado, por la Copa América. Este año no ha jugado a nivel profesional ni media hora. Apenas 24 minutos con la Bicolor, gracias a que el técnico Jorge Fossati apostó a llevarlo, pese a que no registraba minutos de juego en los últimos siete meses previos al torneo de selecciones.

Antes de la denuncia, el técnico Cristian Díaz había decidido convocar a Cueva para el duelo ante Alianza Lima. La idea era darle algunos minutos, pues consideraban que aunque era obvio que había perdido lucidez con la pelota, físicamente se encontraba apto para ser utilizado entre 10 y 15 minutos.

Ahora, con la vuelta de Cueva a los entrenamientos y teniendo casi dos semanas para una adaptación física y adecuación al estilo del cuadro imperial, la idea del club es que llegue en óptimas condiciones para el duelo ante UTC en Cajamarca. Su inclusión al once será paulatina, pero se espera que pueda disputar los ocho partidos que le restan a Cienciano en el Clausura.

Por lo pronto, Cueva ya entrena junto al plantel y se ha integrado completamente. Lleva un plan específico de trabajo físico y una dieta especial supervisada por el club. Se le ha visto con buen semblante y sin rasgos de la lesión que lo tuvo más de siete meses de para. Por parte de Cueva, el compromiso con Cienciano es pleno. Como ya lo expuso en sus redes sociales, está llevando apoyo profesional y ha prometido dejar de ser protagonista de temas extradeportivos. El club, además, ha sugerido un trabajo especial con Cueva, desde el área liderada por Gustavo de Villena, psicólogo y coaching profesional.

Comunicado donde Cienciano anuncia que Christian Cueva fue separado de manera definitiva del club. (Foto: Cienciano)