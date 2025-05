Uno de los grandes atractivos del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, es la presencia del mediocampista Christian Cueva.

Desde la llegada del entrenador argentino Carlos Desio al club imperial, ‘Aladino’ ha recuperado protagonismo y será titular esta noche en Matute, frente al club de sus amores.

“Yo no voy a olvidar mi hinchaje por Alianza Lima, seré hincha toda mi vida hasta que me muera, eso no va a cambiar nunca, pero uno defiende su camiseta, y hoy por hoy soy jugador de Cienciano”, dijo Cueva a su llegada a la capital.

“Por como me recibieron en Cusco, la hinchada, el club, ha hecho que le tenga un cariño enorme”, añadió.

En tanto, no descartó celebrar alguna anotación de darse el caso, pese a su hinchaje. “Creo que los goles son para celebrarlos, pero eso sí, hay mil formas de celebrarlos”, apuntó.

El partido se jugará este viernes 2 de mayo desde las 7:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, con arbitraje del juez FIFA Bruno Pérez.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo