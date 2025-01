La TV, FPF y el caso 1190

¿Cuál es la posición de Cienciano respecto al conflicto de los derechos de televisión propiciados por el acuerdo entre la FPF y la empresa 1190 Sports?

Desde nuestro punto de vista como Club Cienciano, lo más importante es la seguridad de recibir los ingresos de derecho de televisión. En ese sentido, nosotros le hemos manifestado a la Federación que tenemos que tener el respaldo, la seguridad de que los abonos van a estar mes a mes y no como EL 2024, que al día de hoy no hemos cobrado casi 3 meses. Como club estamos sumamente preocupados, incómodos, porque tenemos una serie de responsabilidades con los colaboradores, con los proveedores, con los con los temas tributarios. Esto nos genera diferentes inconvenientes. Ahora la posición es primero que se pongan al día [1190 Sports] porque no nos parece razonable, ninguna industria va a soportar el pago con tantos retrasos. Y segundo, [necesitamos] que nos den la seguridad, que entendemos que el contrato ordena tener unas una garantía financiera, una garantía y un respaldo financiero que nos diga que se podría cumplir el año que viene. Bueno, hoy tampoco está esa garantía, es la información que tenemos y hemos remitido con diferentes equipos.

¿Cuánto ha perjudicado este nuevo modelo con 1190 a Cienciano del 2024?

Bueno, al inicio como como nuevo modelo de negocio, obviamente algunos patrocinadores primero quieren evaluar. En nuestro caso, efectivamente, cuando se dio esto, se perdieron dos patrocinadores, como te comenté, que posteriormente al año siguiente evaluaron volver al club y solamente regresó uno. Pero vamos de nuevo, si esto no está acompañado de una empresa que te dé respaldo financiero, tal vez no pueda funcionar, que entendemos es lo que está pasando. Porque si estuviera funcionando de la mejor manera estarían al día de los pagos. Ya hace poco tuvimos algunas reuniones donde nos han propuesto bajar los mínimos garantizados, cosa que como Club Cienciano no estamos de acuerdo ni todos los equipos que hemos conversado, porque obviamente hacemos presupuestos en base a nuestros ingresos establecidos y no es serio que una empresa faltando 15 o 20 días para el inicio de un torneo te remita una información donde quiere bajar lo acordado en un contrato.

¿Estas situaciones terminan dañando la imagen de la de la Liga 1?

Totalmente. El hecho de que a pocas semanas del torneo se incorporen equipos [Ayacucho FC y Binacional], a pocas semanas del torneo no sabemos cómo se nos va a pagar o quién garantiza los pagos. Yo sí creo que el producto se afecta. Entonces hay que trabajar en conjunto y buscar las soluciones del caso y hay que involucrarnos más como equipos.

¿Ustedes como club han llegado a conversar directamente con Agustín Lozano?

Sí, hay que reconocer que [Agustín Lozano] ha tenido una apertura para conversar con nosotros cuando le hemos comunicado, nos ha recibido en las oficinas y le hemos explicado esta preocupación porque somos los responsables al final de cumplir con todo lo que compete manejar una institución. En este caso de fútbol profesional, no solamente son los 90 minutos de juego, sino son muchos actores y y personas que trabajan dentro de la institución que hay que cumplir. Y esos ingresos de televisión para algunos equipos puede ser el 95% de sus ingresos, como para otros 70, para otros 50, para otros 40. Entonces, yo sí considero que al ser una de las ligas que más se le paga en Sudamérica, hay que darle la preocupación y las alertas necesarias para que esto para que esto no suceda más adelante.

Fue raro ver un campeón del fútbol peruano en noviembre...

Son temas que ya entendió [la FPF]. Yo creo que la Liga ha hecho las correcciones para este año. Yo creo está proyectado para diciembre y y se trata de eso, de que los hinchas acompañen a sus instituciones durante todo el año. Y que todas las semanas se consuma un entretenimiento tan bonito como es el fútbol.

¿Existe la posibilidad de que el torneo se vuelva a postergar, si es que no hay un acuerdo con 1190? ¿Los clubes internamente han sentado una posición?

Nosotros necesitamos jugar porque obviamente al jugar se activan otros ingresos, pero ahí viene un tema fundamental: si iniciamos sin una seguridad financiera, ¿a medio torneo cómo podemos estar?, yo no quisiera ser pesimista, pero en Ecuador hay equipos que no le pagan 4 meses. En Colombia 3 meses. O sea, nosotros nos vamos a arriesgar a llegar a esto. Yo considero que no es lo saludable, entonces hay que corregirlo de inmediato o buscar quién dé el respaldo a quien tenga los derechos de televisión, porque al final lo que buscamos es una empresa seria. Que nos paguen la fecha acordada y que cumpla. Voy a hablar por Cienciano, Cienciano no firmó ningún contrato de televisión con la empresa 1190. Los que han firmado ese contrato es la Federación. Por ende, la Federación es quien tiene que solucionar este tema y que nos dé la seguridad. Y en el caso de que no se esté cobrando, entonces la Federación debería desembolsar los ingresos y después que ellos le cobren a 1190, porque al final son los responsables este modelo de negocio.

Los trabajos de pretemporada de Cienciano se vienen llevando a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del club, ubicado en Anta (Foto: Cienciano).

La apuesta por Cueva

¿Por qué insistir con Christian Cueva?

Mira lo de Cristian Cueva, primero que es un jugador que nos ha dado las mejores alegrías en los últimos años al Perú y tenemos un reto y estamos convencidos de que lo vamos a lograr, que es volver a uno de los mejores momentos de Christian como futbolista profesional. Él en varias conversaciones se ha comprometido con el comando técnico, con la institución y su familia. Entonces, tenemos todos un reto porque nosotros en el club tenemos muchas áreas, desde la parte psicológica, desde la parte deportiva, desde la parte de acompañamiento y sí creo que vamos a ver una mejor versión de Cristian esta temporada

Solano hace unos días dijo que conversa seguido con Cueva y que siente que ya perdió la chispa... ¿Qué es lo que ve Cienciano que no ve el resto, que le permite apostar por un jugador que da todas las señas de que ya el fútbol ha pasado un segundo plano?

En caso de Christian son varios aspectos desde el punto de vista del talento que tiene como jugador, del punto de vista comercial, del punto de vista de un líder con mucha experiencia en manejo de grupos o en manejo de camerinos y eso se predica con el ejemplo. Entonces y te soy absolutamente franco, el comando técnico está convencido que va a lograr ese enfoque que necesita Christian. Como tú bien bien dices, de repente para algunos se perdió la chispa, la motivación, pero hay que estar enfocados en lo que tiene que lograr. Y nosotros le hemos dado el respaldo, e n conversaciones con Christian y con condiciones contractuales hemos invertido como club en Christian, así que vamos a esperarlo, vamos a ver una buena versión de él y veremos en el camino qué es lo que sucede.

¿Esas condiciones incluye psicólogo?, porque él mismo también en un momento sugirió que necesitaba ayuda profesional...

Este año el club Cienciano ha invertido en en el área de psicología deportiva. Ya la teníamos, pero ahora hemos traído a un psicólogo de Paraguay, que viene de muchos proyectos exitosos, básicamente con el Olimpia de Paraguay, y como parte de la selección paraguaya. Entonces, él está trabajando con nosotros y no solo trabaja con Christian, trabaja con todo el plantel. Con todos los jugadores y con el comando técnico también y con el área de deportiva. ¿Por qué? Porque hay muchas variables acá. Hay un tema de estrés, hay un tema de presión, hay un un tema de desempeño, de objetivos individuales, objetivos grupales y estamos seguros que esto también nos va a ayudar a que el proyecto sea exitoso y en este caso que jugadores como Christian tengan un acompañamiento.

¿Hubo un compromiso de él de que va a dejar la música? ¿Es parte del contrato?

Claro, [dejar la música] es parte del contrato. Hoy es un jugador de Cienciano y un profesional, ya ha bajado cuatro kilos. Entonces, con el respeto que se merecen los artistas, hoy Christian está abocado al fútbol. Después en sus días libres, en sus vacaciones, bueno, ya nosotros no podemos opinar, ¿cierto? Pero hoy está abocado al fútbol y se debe a Cienciano y tiene que respetar el escudo.

El 'Papá' se prepara para su noche de presentación este próximo 18 de enero. (Foto: Cienciano)

El proyecto deportivo

¿Cómo va el proyecto Cienciano para este 2015 con Cristian Díaz?

Contentos porque Cienciano tiene que estar siempre en torneos internacionales por la historia que tiene y por el equipo que tiene. Entonces nosotros alineados con Cristian Díaz, con la parte deportiva, hemos hecho un grupo humano que va a competir. Consideramos que vamos a tener buenos resultados y aspirar como siempre a lo más alto de la tabla, a entrar a fase de grupos en la Copa Sudamericana como objetivos deportivos. Y a seguir mejorando año a año, porque los proyectos de fútbol no son de un año para el otro, los proyectos son ciclos. Acá estamos hablando de proyectos de tres a cinco años y todos los años venimos puliendo, venimos mejorando para en algún momento se nos dé lo que tanto buscamos que ser campeones nacionales de la Liga 1.

El proyecto también implica el desarrollo en menores...

Nosotros hemos tomado la decisión de descentralizar el fútbol en Cusco. Hoy tenemos academias con campos propios en el Cusco. Acabamos de inaugurar en Quillabamba, acabamos de abrir este año en Abancay, estamos abriendo en Sicuani y en diferentes localidades. Nuestro objetivo es estar en las 13 provincias de Cusco y desde el otro año estar Lima. Ya tenemos un un hotel donde también es Casa Hogar donde van a poder estar los talentos, van a poder alimentarse de manera adecuada, tener más adelante una educación gracias a algunos convenios que hemos firmado como con Perú Champs, por ejemplo, donde busquemos esos talentos y se puedan perfeccionar de la mano del profesor Francisco Cortés, que se ha incorporado hace pocos meses al club, para hacer un trabajo responsable y a largo plazo.

¿Esa Casa Hogar ya está funcionando?

Ya está funcionando. Hoy es un hotel que estamos justo culminando la semana que viene la segunda etapa, donde van a poder estar hasta 100 personas. Ahí concentra el primer equipo, donde hoy están haciendo la pretemporada y la otra parte va a ser una Casa Hogar para algunos talentos que vamos a buscar y empezar a perfeccionar con un trabajo adecuado.

Sergio Ludeña asumió la administración del Club Cienciano en 2015.

La FPF inició en el 2023 el Proyecto Bicolor para la búsqueda de talento en provincias con Chemo del Solar a la cabeza. Él ya renunció, pero dijo que la mayoría de los clubes no se compraba el pleito...

Nosotros lo vemos como un modelo de negocio y es más, ya está dentro de una de las partidas de ingresos importantes hacia el club porque nosotros al masificar no solamente tienes las la masificación de academias, porque se cobra alguna mensualidad, sino de ahí salen los talentos que pasan al fútbol competitivo. Entonces, desde lo recreativo, las academias tienen que alimentar económicamente a las competitivas para que se pueda sostener. Entonces, si la Federación dice esa posición habría que analizar el por qué. Hoy tenemos alrededor de 900 chicos, es algo que no existía. Nuestro objetivo en el mediano plazo es llegar a 3,000 chicos en todos los distritos de Cusco.

Este año deberían darse las elecciones en la FPF... ¿Usted tiene intención de ser presidente de la Federación?

Yo no tengo ninguna intención de postular la Federación y lo dejamos claro. Mi enfoque está en el Club Cienciano, seguir trabajando, mejorando los proyectos. Considero que no tenemos tiempo ni espacio para preocuparnos en otros detalles políticos. Hoy Estamos con Cienciano y sí creo que debe abrirse el abanico para que más gente pueda entrar a aportar. No es bueno que solamente unos pocos puedan puedan postular y habrán personas que estén interesadas y que tengan el perfil y seguramente mejores perfiles de lo que hoy existen y apoyaremos al que nos dé la las propuestas que buscamos y ahí es donde tenemos que conversar. Hoy ya es una industria el fútbol que tenemos que cuidar y sobre todo de alguna manera contribuir con personas que tengan ese perfil. El perfil de dar una buena imagen, el perfil de que entren nuevos empresarios, de que entren empresas top que quieran invertir en el fútbol, en clubes que cuidan sus marcas y no pueden estar vinculadas a ningún acto que deteriore la imagen de su marca. Entonces ahí está el reto y esperemos al final, eso lo decía la Asamblea, nosotros seremos un voto que daremos nuestra opinión.

¿Cienciano puede votar?

Cienciano sí puede votar, claro. Cienciano puede votar, pero vuelvo a repetirte, no tengo ninguna intención de postular a la Federación Peruana de Fútbol y hoy estamos enfocados en Cienciano y ahí estaremos.

