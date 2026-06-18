La operación quedó cerrada en las últimas horas y responde a una búsqueda mutua: el futbolista necesitaba un escenario distinto para recuperar protagonismo y el cuadro rosado requería experiencia y talento para afrontar el Torneo Clausura. En ese contexto, la posibilidad de llegar al Callao terminó inclinando la balanza para el volante que en el Apertura jugó 15 partidos, marcó dos goles, dio tres asistencias y recibió una tarjeta roja.

Christian Cueva llego este año a Juan Pablo II después de su paso por Emelec de Ecuador. (Foto: Juan Pablo II College)

Desde Sport Boys aseguran que se trata de una cesión simple, sin condiciones extraordinarias (no hay cláusulas de disciplina ni controles específicos sobre su peso ni controles estrictos en la balanza). La planificación contemplaba que Cueva se integrara desde el miércoles a los entrenamientos del equipo en Lurín, donde comenzará una etapa marcada por la expectativa, pero también por la necesidad de reencontrarse con la regularidad que durante los últimos años le ha sido esquiva.

Su llegada forma parte del proceso de reestructuración que viene impulsando el club para la segunda mitad del campeonato. Antes, Sport Boys ya había concretado la incorporación de Pablo Erustes, futbolista con reciente paso en Melgar y antes jugó en Deportivo Garcilaso en el 2025.

A los 34 años, Christian Cueva vuelve a una plaza exigente y mediática como es llegar a Sport Boys y su gente del Callao, que cuando los resultados no salen, meten presión y más porque el próximo año cumplen 100 años de historia.

El reto ya no pasa por demostrar su calidad, una condición fuera de discusión, sino por recuperar continuidad y convertir esa jerarquía en rendimiento sostenido dentro del campo. En el Callao creen que todavía puede marcar diferencias. Ahora le toca demostrarlo a Aladino que tiene las condiciones para romperla con la camiseta de Sport Boys.

SOBRE EL AUTOR