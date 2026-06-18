Por Jean Pierre Maraví Coppa

Christian Cueva encontró una salida para cambiar de aire sin romper el vínculo que todavía lo une a Juan Pablo II. El volante, que mantiene contrato con el club hasta diciembre del 2027, jugará lo que resta de la temporada en Sport Boys bajo la modalidad de préstamo. El pasado martes 16 de junio por la mañana, mientras se disputaba el Mundial 2026, el volante firmó su contrato con los rosados.

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