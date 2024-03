Christian Cueva se encuentra en España siendo tratado de la lesión que padece en la rodilla y no pierde las esperanzas de volver a jugar fútbol dentro de unos meses más.

El exseleccionado peruano se puso en las manos del reconocido médico traumatólogo Ramón Cugat, quien ha tratado y operado a grandes futbolistas como Luis Suárez, Andrés Iniesta, Fernando Torres y Carles Puyol, entre otros.

“Por mí mañana, pero qué te puedo decir. Espero ir paso a paso y lo que me diga el doctor. Las chances son mínimas (de no tener que operarse). Dentro de todo están tratando siempre de darme algo bueno. Depende mucho de mí y todos los días que tenga que ir a rehabilitación”, dijo Cueva en charla con Futmax League.

“Deseo volver a jugar como lo hacía antes. Es el doctor personal de (Erling) Haaland que me trata, imagínate con un doctor de esa experiencia, es una bendición que Dios me lo permita. Aún no tengo fecha de regreso”, añadió.

Consultado sobre el técnico de la selección peruana de fútbol, Jorge Fossati, dijo que este lo ayuda mucho y conversa bastante con él.

“Tiene muy clara la vida por algo tiene la experiencia que tiene, independientemente si sea convocado o no, es una decisión de él. Rescato el lado humano que hay en el fútbol y en la vida”, dijo ‘Aladino’.