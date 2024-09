Tras la derrota de Cienciano ante Deportivo Garcilaso (1-0) por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, Christian Cueva mostró su molestia por el resultado y algunas decisiones tomadas por el árbitro. Asimismo, el popular ‘Aladino’ aseguró que poco a poco va mejorando su estado futbolístico.

“Un partido lindo, un clásico, nos vamos tristes porque queríamos seguir en esa racha, pero el fútbol es así. Más allá de la expulsión de ellos, creo que el fútbol debe ser fluido. Hablaba con el árbitro y más allá de los minutos que nos pueda dar, yo creo que todo el tiempo manejaron el partido, el arquero, los jugadores se los tiraron. Está bien, es parte de, pero siento que deben ser un poquito más imparcial”, dijo.

“Solamente que me dio minutos, no sé cuentos fueron porque estaba concentrado. El tema es que el fútbol tiene que ser fluido y no te pueden manejar el partido de esa manera. Me voy incómodo, triste porque merecimos más”, agregó.

Por otro lado, Cueva aseguró que su estado físico está mejorando en cada partido; sin embargo, aún no piensa en su posible regreso a la selección peruana, pues su objetivo es seguir teniendo minutos con Cienciano.

“El grupo me da esa confianza de sentirme bien, a estar con la pelota, físicamente. Creo que el grupo está firme. Falta muchísimo más para llegar a ese nivel que uno espera, creo que voy por buen camino y tengo que darle gracias a Cienciano, la gente de Cusco, a mis compañeros”, mencionó.

“Lo primero que quiero es seguir teniendo minutos con mi equipo, estar ahí y darle lo mejor al equipo. Después se verá lo de la selección. El objetivo es seguir en esa racha, hoy se perdió y creo que falta una final más con Cusco y hay que prepararse para eso”, añadió.