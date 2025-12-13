Christian Cueva fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Juan Pablo II College y no ocultó su emoción por asumir este nuevo reto en el fútbol peruano. A su llegada, el volante nacional destacó la humildad y el crecimiento progresivo del club, asegurando que encontró muchas similitudes con su propia historia personal y profesional.

“Me siento identificado con este club, porque yo también salí de abajo”, señaló Cueva, quien resaltó que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. El mediocampista explicó que desde el primer contacto percibió seriedad y ambición en la institución, aspectos que valora en esta etapa de su carrera.

El popular ‘Aladino’ también reveló que la presidenta del club tuvo un rol clave en su decisión. “La presidenta me llamó, la conozco y me contó del proyecto”, comentó, dejando en claro que la confianza y la visión a largo plazo fueron factores fundamentales para llegar a un acuerdo con Juan Pablo II.

Finalmente, Cueva aseguró que llega con el compromiso de aportar experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo. El futbolista afirmó que trabajará para ayudar al club a cumplir sus objetivos deportivos, convencido de que este nuevo desafío representa una oportunidad para seguir vigente y demostrar su calidad en el fútbol peruano.