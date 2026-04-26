Resumen

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Genio y figura: Christian Cueva y el noble gesto con pequeños hinchas de Sport Boys. (Foto: Composición GEC)
Genio y figura: Christian Cueva y el noble gesto con pequeños hinchas de Sport Boys. (Foto: Composición GEC)
Por Redacción EC

Christian Cueva no solo destaca por su jugadas dentro del campo, sino también llama la atención por lo que hace fuera de él. Prueba de ello fue el noble gesto que tuvo con pequeños hinchas de Sport Boys, quienes fueron a buscarlo luego del partido ante Juan Pablo II disputado el sábado en el Callao.

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