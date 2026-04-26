Christian Cueva no solo destaca por su jugadas dentro del campo, sino también llama la atención por lo que hace fuera de él. Prueba de ello fue el noble gesto que tuvo con pequeños hinchas de Sport Boys, quienes fueron a buscarlo luego del partido ante Juan Pablo II disputado el sábado en el Callao.

Sucede que tres niños se acercaron a ‘Aladino’ para pasar un momento agradable con él. El futbolista los vio desde lejos y fue directo a saludarlos. Allí no solo les dio un autógrafo, sino también se tomó una selfie con ellos y hasta se animó a cantar.

Todo lo ocurrido fue captado en video y ya es viral en redes sociales. Cueva demostró con un buen gesto el cariño recibido por los pequeños hinchas de Sport Boys, quien pese al momento del equipo reconocen al exvolante de la selección peruana.

En cuanto al partido, Juan Pablo II rescató un empate 1-1 gracias a un gol de penal del propio Cueva, quien fue clave para sumar un punato en una plaza complicada como el Miguel Grau del Callao.

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