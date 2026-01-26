Christian Cueva volvió a encender la pradera tras referirse a las palabras de Renato Tapia, quien había expresado fuertes críticas contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) encabezada por Agustín Lozano. El exvolante de la selección peruana no se guardó nada contra el ‘Capitán del Futuro’.

“Siento que si hay algo que uno piensa, se debe decir en su momento. ¿Si lo dijo a destiempo? Por el contexto, sí. Creo que lo estuvo pensando desde mucho antes”, expresó ‘Aladino’ en Teledeportes, evidenciando más de una diferencia con Tapia.

De igual manera, el volante de Juan Pablo II, club vinculado a Lozano, afirmó que Tapia le faltó el respeto a los compañeros de la Bicolor al tocar un tema delicado como este.

"Eso (las críticas contra la FPF y la selección) no va contra mí. Siento que le falta el respeto a los compañeros. Yo no tengo nada que decir. Se le falta el respeto a compañeros que lucharon como él, como Jefferson (Farfán), como Paolo (Guerrero)”, sostuvo.

Christian Cueva. (Foto: Juan Pablo II College)

¿Qué dijo Renato Tapia?

Como se sabe, las palabras de Renato Tapia golpearon fuerte en la FPF. Si bien nadie de la directiva salió a hablar al respecto, sí lo hizo Christian Cueva. En su momento, el volante del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos afirmó lo siguiente:

“En el grupo de jugadores también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, contó en Doble Punta.

Tras ello, ‘Aladino’ respondió y dijo que Renato se equivocó al tocar ese tema. “No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente”, apuntó.

Eso generó la respuesta de Tapia en redes sociales con un mensaje que estaría dirigido a su excompañero. “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, escribió.