Christian Cueva volvió a disputar un partido oficial después de casi dos meses, pero su esperado estreno con Sport Boys terminó antes de lo imaginado. El volante de 34 años, llamado a ser el gran conductor del equipo rosado en el Torneo Clausura, tuvo que abandonar el terreno de juego a los 34 minutos tras sentir una molestia muscular que le impidió continuar en la victoria por 1-0 del cuadro chalaco ante Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga. La imagen del mediocampista saliendo con evidentes gestos de dolor generó preocupación entre los hinchas chalacos, que esperaban verlo liderar el nuevo proyecto del club.

36 minutos duró Cueva en el campo. Se retiró lesionado, al parecer sería un tirón (pierna derecha) pero de todas maneras se espera reporte oficial, no vaya a ser un desgarro. Mucha exigencia para un jugador que aún no está físicamente al 100%. Ingresó Mora en su lugar. pic.twitter.com/YOmlyl15y7 — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) July 11, 2026

La lesión se produjo cuando Cueva intentó disputar un balón en el mediocampo. De inmediato llevó su mano a la parte posterior de la pierna y pidió la asistencia médica. Aunque intentó mantenerse algunos segundos sobre el césped, finalmente hizo señas al banco de suplentes para solicitar el cambio. El cuerpo médico decidió no correr riesgos y ordenó su sustitución, a la espera de los exámenes que determinarán la gravedad de la dolencia y el tiempo que estará alejado de las canchas.

La preocupación es mayor porque Sport Boys apostó fuerte por el exseleccionado peruano para afrontar el Clausura. Tras finalizar el Torneo Apertura, Cueva dejó Juan Pablo II, donde había recuperado continuidad y protagonismo con dos goles y tres asistencias, rendimiento que convenció a la dirigencia rosada de convertirlo en su contratación más importante del mercado. Su experiencia y capacidad para generar juego eran vistas como piezas fundamentales para impulsar al equipo en la segunda parte de la temporada.

El debut también marcaba el regreso de Cueva a la competencia oficial luego de casi dos meses sin jugar: su último partido fue con Juan Pablo II en la recta final del Torneo Apertura. Ese periodo de inactividad hacía prever que necesitaría tiempo para recuperar ritmo, aunque nadie imaginaba que su estreno terminaría tan pronto. Ahora, el diagnóstico médico será clave para conocer si se trata únicamente de una sobrecarga muscular o de una lesión de mayor consideración que pueda dejarlo fuera durante varias fechas.

¡Pasamos a cuartos de final!🩷



🔚 Final del partido.



Sport Boys Assn. 1️⃣ - 0️⃣ Comerciantes FC #VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/utzMyvQIrP — Club Sport Boys Association (@sportboys) July 11, 2026

En Sport Boys reina la cautela, pero también la incertidumbre. Perder a su principal refuerzo apenas en su primer partido sería un golpe importante para un plantel que aspira a pelear por puestos internacionales en el Clausura. Mientras el club espera el parte médico oficial, la atención está centrada en la evolución de Christian Cueva, un futbolista que llegó al Callao para ilusionar a la hinchada y que, apenas 34 minutos después de su debut, ya mantiene en vilo a todo el pueblo rosado.

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