¿Qué hace un futbolista en sus ratos libres? Intentar darle una respuesta a esa pregunta es un ejercicio de adivinanza. La gran mayoría decide pasar el tiempo con la familia. Otros aprovechan para estudiar algún curso que les permita ser entrenadores o directores deportivos después. Algunos optan por emprender sus propios negocios. Y pocos son los que se dedican al canto. Christian Cueva es el último caso, porque recientemente sorprendió al incursionar en la cumbia con una nueva versión del tema ‘El Cervecero’. Y si bien se le nota disfrutar de su faceta como cantante, no es el único que pasó de gritar goles a cantar ‘hits’.

Christian Cueva y ‘El Cervecero’

Mientras continúa en la búsqueda de un equipo tras su breve paso por Cienciano, Christian Cueva hace vida de exfutbolista. Se le ve en conciertos de cumbia, a veces con un vaso de cerveza en mano y casi siempre con cámaras de celulares grabándolo. Disfruta de sus vacaciones, luciendo un físico descuidado y subiendo a los escenarios para gritarle al mundo su romance con Pamela Franco. Puede gustar o no, pero el ‘10′ parece haberse olvidado de que alguna vez fue ‘Aladino’ y frotó la lámpara con la selección peruana y nos hizo felices a todos. Ya está. Es cosa del pasado.

Lo nuevo en Cueva es su faceta de cantante. Quizá su amorío con Pamela Franco le dio esa valentía para mostrarle a los demás su habilidad frente al micro. Dejó de gritar los goles en la cancha para entonar su voz al compás de una espirituosa cumbia. Esa misma que Cueva baila cada vez que puede. Recientemente, ‘Aladino’ sorprendió al sacar una nueva versión de ‘El Cervecero’ junto a su actual pareja, un éxito que ya es viral en redes sociales. No es el mejor cantante, pero desde ya integra la lista de futbolistas que incursionaron en este rubro. Probablemente, esto es a lo que se quiere dedicar tras colgar los chimpunes.

La actualidad de Cueva puede parecer anecdótica, pero es una realidad que es necesaria aceptar. ‘Aladino’ nos hace decidir entre el pasado romántico de lo que fue y el amargo presente de lo que es. Un pelotero casi retirado que lucha consigo mismo para regresar a su mejor nivel y no puede. No sé si un milagro le alcance, pero quizá podría empezar con reconocer su esencia: un futbolista que reparte ‘chocolate’ con la pelota en los pies. Ya lo dijo Carlos Zambrano: “El ‘Cholo’ sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección lo necesita”. ¿O no, Jorge Fossati?





Pablo Sabbag y el reguetón

A diferencia de Cueva, todos sabían de la otra pasión de Pablo Sabbag. El colombiano llegó para reforzar el ataque de Alianza Lima hace dos temporadas y desde entonces siempre dejó claro que su mayor deseo después del fútbol era dedicarse a cantar a tiempo completo. Hoy lo hace en sus ratos libres, cantando algunos covers de artistas conocidos del género urbano o componiendo canciones que comparte en sus redes sociales cada vez que puede. Combina su presión con su otro talento y no lo hace mal.

Este año, le compuso una canción a Sergio Agüero y captó la reacción del exfutbolista argentino en un video publicado en su cuenta de YouTube. También hizo un cover de Ferxxo y pidió ayuda a sus seguidores para que esa canción llegue hasta el conocido cantante colombiano. Sea como fuere, Sabbag sabe cómo funciona esa industria e intenta abrirse paso poco a poco. Su problema, claro está, es que mientras sea futbolista convivirá con la crítica de aquel que lo tilda de poco profesional por no estar concentrado en lo que realmente es: un delantero al que trajeron para marcar goles.

Con Alianza Lima, Sabbag anotó 14 goles en 35 partidos, un registro bajo para lo que se esperó de él; sin embargo, también sufrió dos lesiones al tobillo que le impidieron regresar a su mejor versión. El ‘Jeque’ no es el mismo. Su estado de gracia ya pasó. Y por eso el hincha blanquiazul lo cuestiona cada vez que el delantero hace música en sus ratos libres. Le exige y no le perdona nada. “Si no lo entienden, no puedo hacer nada”, sostiene el colombiano, como un intento de defensa para continuar haciendo lo que también le gusta.





Roberto Silva y las baladas

Antes de Cueva y Sabbag, Roberto Silva era el centro de atención por revelar su gusto por la música a mediados del 2009. Pasó de cantar de las duchas en los vestuarios de la San Martín a subirse al escenario de La estación de Barranco para estrenarse con su grupo DOVRO. A ese lugar acudieron el ‘Chino’ Rivera, Ronald Quinteros, Aurelio Saco Vértiz, Anthony Molina y otros futbolistas que compartieron camerinos con el ‘Tanque’, quien se definió como baladista. “Yo soy baladista. Me gustan las canciones donde la voz tiene prioridad. No escucho mucho rock fuerte ni mucha salsa”, expresó en ese momento.

No fue la única presentación de Roberto, porque también se le vio cantando junto a los miembros de Torbellino como Erika Villalobos, Gustavo Mayer y Carlos Thorton en el programa de televisión que conducía Mónica Zevallos. La canción se llamaba “Al son de un nuevo ritmo”. Aunque el video no es muy viral, los comentarios reconocieron al exfutbolista. “Sin Bandera es un grupo que lo tengo como top. Reik lo estoy escuchando. Camila también es un grupo que me gusta. Tuve un tiempo que me gustaba la trova. Escuchaba a Arjona, a Montaner y Franco de Vita”, contó sobre sus gustos musicales.

Pero, tras dejar el fútbol, el camino de la vida lo llevó por otro lado. Hoy es el presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) y está dedicado netamente a velar por los intereses de los jugadores, aunque sus ratos libres también los dedica a la música.





‘Chiquito’ Flores y Llontop

Juan Flores y Luis Llontop, ambos exarqueros de Universitario, también incursionaron en la música. ‘Chiquito’ lo hizo ingresando a una agrupación salsera, donde entonó las letras de “Quimbombo” de Los hermanos Moreno. Si bien intentó abrirse paso por este rubro tras colgar los guantes, nunca pudo dejar el fútbol en su totalidad. Es común verlo en equipos de F7 o en eventos similares.

Por otro lado, Llontop también tuvo una incursión similar, pero fue un poco más allá: apostó por algo profesional y grabó un videoclip de su tema “Pienso en ti” en el género bachata. Su canción recibió buenos comentarios de sus seguidores, aunque luego no lo vimos más en este rubro. Eso sí, su pasión por el canto estuvo presente desde su etapa como arquero en tienda crema.





--