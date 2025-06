Y mientras Ludeña advertía que Cienciano tomaría acciones legales, Christian Cueva se disponía a presentarse en los entrenamientos del primer equipo en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en Anta, ubicado a unos 26 kilómetros del centro de la ciudad cusqueña.

Casi como si quisiera añadirle una cuota de misterio al asunto, Cueva no se presentó en los primeros tres días de entrenamientos de la mini pretemporada que planificó Cienciano por la pausa de los torneos por la fecha FIFA. Incluso el último sábado se rumoreaba de que el volante sería presentado por Emelec ante toda su hinchada, aunque este Diario siempre informó que no iba a ocurrir ese episodio porque, hasta el momento, no existe ningún contrato firmado.

De acuerdo al periodista Jehofred Sulca, Christian se reunió con el comando técnico de Carlos Desio y no participó de la práctica. Su deseo parece estar puesto cien por ciento en aceptar la jugosa propuesta de Emelec (un bono por firmar y un salario que bordea los 30 mil dólares), pese a que en el Cusco encontró algo del Cueva de antes, ese que fue capaz de conducir a la selección peruana a un Mundial y a un repechaje: este año lleva seis goles y cuatro asistencias.

Christian Cueva se presentó en los entrenamientos de #Cienciano, tuvo una reunión con el comando técnico, pero no fue parte de la práctica. Desde su entorno nos indican que sigue la decisión de dejar el "PAPÁ". En las próximas horas tendrá una última reunión con la directiva. pic.twitter.com/S6ORcKmszm — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) June 9, 2025

Emelec y un problema más

La noticia de la posible demanda ante FIFA por parte de Cienciano no generó el ruido pensado en Ecuador. “Desde el club, los hinchas y todos en el mundo Emelec, sienten que no hay argumentos para que ocurra otra sanción”, nos indica Josué Lapierre, de “Ecuador Comunicación”, uno de los medios que estuvo presente en la Verdadera Explosión Azul, el evento en el que Emelec anunció a Christian Cueva, entre otros, como fichaje.

Sin embargo, lo que más retumbó fue el comunicado de Gualaceo Sporting Club, un equipo de la segunda división de Ecuador, que rechazó y denunció que Emelec haya presentado a su jugador Kevin Arroyo como refuerzo cuando este llegó recién en diciembre del año pasado y mantiene un contrato vigente.

Comunicado del club Gualaceo SC contra Emelec.

Un caso similar al de Cueva, lo cual deja como precedente el pésimo manejo que ha tenido el club ecuatoriano en este mercado de pases en el que han logrado -según indican ellos mismos- liberarse de las sanciones impuestas por la FIFA por deudas y mala inscripción de juveniles.

*****

