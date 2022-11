Debutó en Universitario de Deportes y jugó allí varios años a nivel profesional, pero los sentimientos hacia Sporting Cristal parecen ser más fuertes para Christofer Gonzales. En rueda de prensa en la Videna, donde entrena en la selección peruana, ‘Canchita’ se expresó de forma tajante.

“Estoy agradecido con Universitario, porque es el club en el cual debuté. Después, uno va buscando caminos, uno va buscando horizontes y uno se vuelve a enamorar también en la vida y para mí, en ese sentido, a Sporting Cristal le tengo un cariño muy grande, que queda también guardado en la mente y en el corazón”, dijo el futboista.

Gonzales, actualmente parte del Al Adalah de Arabia Saudita, valoró que Sporting Cristal haya apostado por él y señaló que, si de la la chance de regresar, la primera opción la tendría la entidad rimense.

“Es el club que me dio la oportunidad de volver a un club grande, apostó por mí y es el club con el que también me identifico. Me marcó muchísimo. Si en algún momento vuelvo, es el club que tengo presente primero”, apuntó el deportista de 30 años.

Además de Cristal y Universitario de Deportes, ‘Canchita’ también ha jugado por Colo Colo, Universidad César Vallejo, Sport Rosario y Melgar.