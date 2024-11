Christofer Gonzales fue el invitado de la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, y tocó el tema de su salida de Universitario de Deportes a mitad de temporada.

El actual futbolista de Sporting Cristal comentó que existió diálogo con el entrenador Fabián Bustos, pero no se cumplió lo “acordado”, y por eso pidió su salida del club crema.

“Con Fabián hemos podido tener una que otra conversación, hemos tocado unos que otros temas personalmente los dos, y bueno, al final no hubo cambios que entre comillas habíamos acordado desde antes que yo vuelva aquí (Sporting Cristal)”.

“Él fue el que me habló, me escribió y me dijo una que otra cosa, pero bueno yo no quiero entrar mucho en detalle porque mi sensación es distinta”, añadió ‘Canchita’.

Sobre su actualidad en tienda celeste, Gonzales destacó que desde su llegada a Lima siempre quiso volver al Rímac donde se siente a gusto.

“Mi situación es totalmente distinta. Hoy en día te puedo decir que estoy donde yo quise estar siempre. Estoy disfrutando; soy feliz. Estoy en el equipo en el cual me siento muy identificado. Le tengo mucho cariño y amor”, apuntó en el espacio conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.