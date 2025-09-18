Christofer Gonzales fue expulsado al finalizar el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo, el último miércoles por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Esto, luego de que ingresara al terreno de juego para increpar al árbitro Micke Palomino, y ante los medios de prensa expresó su malestar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Más que la jugada, el penal (no cobrado a Fernando Pacheco), porque ahí tienen que avisar y revisarla. Más que eso, creo yo que mi reclamo hacia él fue por los seis minutos que dieron”, dijo ‘Canchita’.

“El partido prácticamente paró muchísimo, creo yo que no fue justo los seis minutos. Fue lo que a él le dije. No puedes dar seis minutos, ¿no? Paró demasiado el partido”, añadió el mediocampista celeste.

Pero la crítica continuó e incluso puso como ejemplo el fútbol del extranjero.

“Es una lástima también, porque tú ves igual en torneos internacionales y todos, prácticamente no paran el juego, ¿no? Y aquí, en el fútbol peruano, en realidad paran demasiado. Y para nosotros, para nuestro fútbol en sí, eso no es bueno, no te ayuda a crecer, no te ayuda a avanzar", sentenció.

El próximo encuentro de Sporting Cristal será en Chongoyape ante Juan Pablo II el domingo a las 3:15 p.m..

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.