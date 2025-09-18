El mediocampista de Sporting Cristal cuestionó el trabajo del juez Micke Palomino en el encuentro ante Alianza Atlético.
El mediocampista de Sporting Cristal cuestionó el trabajo del juez Micke Palomino en el encuentro ante Alianza Atlético.
Redacción EC
fue expulsado al finalizar el partido entre y Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo, el último miércoles por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Esto, luego de que ingresara al terreno de juego para increpar al árbitro Micke Palomino, y ante los medios de prensa expresó su malestar.

Carlos Lázaro

“Más que la jugada, el penal (no cobrado a Fernando Pacheco), porque ahí tienen que avisar y revisarla. Más que eso, creo yo que mi reclamo hacia él fue por los seis minutos que dieron”, dijo ‘Canchita’.

“El partido prácticamente paró muchísimo, creo yo que no fue justo los seis minutos. Fue lo que a él le dije. No puedes dar seis minutos, ¿no? Paró demasiado el partido”, añadió el mediocampista celeste.

Pero la crítica continuó e incluso puso como ejemplo el fútbol del extranjero.

“Es una lástima también, porque tú ves igual en torneos internacionales y todos, prácticamente no paran el juego, ¿no? Y aquí, en el fútbol peruano, en realidad paran demasiado. Y para nosotros, para nuestro fútbol en sí, eso no es bueno, no te ayuda a crecer, no te ayuda a avanzar", sentenció.

El próximo encuentro de Sporting Cristal será en Chongoyape ante Juan Pablo II el domingo a las 3:15 p.m..

