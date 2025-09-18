Christofer Gonzales fue expulsado al finalizar el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo, el último miércoles por la fecha 9 del Torneo Clausura.
LEE TAMBIÉN: Franco Velazco sobre la continuidad de Jorge Fossati: “En la ‘U’ priorizamos el logro de los objetivos. A fin de año veremos si se dieron”
Esto, luego de que ingresara al terreno de juego para increpar al árbitro Micke Palomino, y ante los medios de prensa expresó su malestar.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Más que la jugada, el penal (no cobrado a Fernando Pacheco), porque ahí tienen que avisar y revisarla. Más que eso, creo yo que mi reclamo hacia él fue por los seis minutos que dieron”, dijo ‘Canchita’.
MIRA: ¡De mal en peor! Perú desciende seis posiciones en el ranking FIFA tras quedar fuera del Mundial 2026
“El partido prácticamente paró muchísimo, creo yo que no fue justo los seis minutos. Fue lo que a él le dije. No puedes dar seis minutos, ¿no? Paró demasiado el partido”, añadió el mediocampista celeste.
Pero la crítica continuó e incluso puso como ejemplo el fútbol del extranjero.
“Es una lástima también, porque tú ves igual en torneos internacionales y todos, prácticamente no paran el juego, ¿no? Y aquí, en el fútbol peruano, en realidad paran demasiado. Y para nosotros, para nuestro fútbol en sí, eso no es bueno, no te ayuda a crecer, no te ayuda a avanzar", sentenció.
El próximo encuentro de Sporting Cristal será en Chongoyape ante Juan Pablo II el domingo a las 3:15 p.m..
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC