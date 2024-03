Christopher Olivares buscará su salida de Universitario de Deportes al finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto debido a que no tiene posibilidades de alternar en el equipo titular, así lo informó su padre, Percy Olivares.

En el programa “Agrandados”, Olivares detalló que “hay un maltrato” hacia su hijo y que le “están truncando” la carrera al no ser tomado en cuenta por el técnico Fabián Bustos. Reveló que él conversó con Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario, sobre la situación que afronta el delantero crema.

Incluso, recordó que su hijo no puede migrar a otro equipo debido a que jugó unos minutos ante Manucci en el Apertura, por lo que debe esperar hasta el Clausura para concretar un traspaso.

“Él (Christopher) no pidió su salida (de la ‘U’), pero sí el entorno ha tenido que hablar con Jean (Ferrari) en algún momento, el entorno y otra gente más, es decir, la gente que me asesora porque obviamente la carrera la tiene que continuar y prácticamente se la están truncando y es algo muy evidente. El futbolista se siente mal, pero sabe que debe seguir entrenando y trabajando. Ahora, mal que en 9 fechas te desaparezcan del mapa. Lo que sí ya se está viendo es su salida para el Clausura”, manifestó.

“En el caso de Christopher, si lo llegaran a poner en el mes y medio (que queda), hasta mayo, no va a jugar los 9 partidos que han jugado Dorregaray y Valera. Entonces, que le exijas en un mes y medio lo que otros no han hecho es bastante injusto, pero eso pasará. Uno no está exigiendo que juegue, pero sí un trato decente y ese trato no lo ha tenido”, agregó.