En una jornada repleta de emociones, el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol conoció a sus dos finalistas: Ciclista Lima FC y Villa Libertad Girls, dos clubes que buscarán la gloria en esta segunda edición del torneo femenino categoría Sub 13 que busca incentivar el deporte en el país y encontrar a los talentos.

En el Carfip de Chorrillos, este domingo se disputaron los cuartos de final y las semifinales del campeonato. A primera hora, Villa Libertad Girls goleó 3-0 a Soccer Tingo, el equipo de Tingo María que contaba con el técnico y algunas futbolistas de AS Tingo, el campeón de la primera edición. En la misma llave, Cruzeiro EC derrotó 2-0 a Paz y Amistad en un gran encuentro.

Por otro lado, Ciclista Lima FC se impuso 4-2 frente a Estrellas Cremas, el equipo que se clasificó en la última fecha de manera agónica. Y Sport Neciosup le ganó 2-0 a EFB Girls.

Los dos mejores a la final

De un lado está Ciclista Lima FC, el cuadro que busca su revancha tras caer en la final de la primera edición. Esta vez, igual de fuertes y aguerridas, derrotó 1-0 a Sport Neciosup. Un contragolpe rápido terminó con el balón en los pies de Alexia Gálvez, quien condujo antes de sacar un derechazo cruzado para anotar el único tanto del encuentro.

Del otro lado, Villa Libertad Girls, el equipo conducido netamente por mujeres, derrotó 1-0 a Cruzeiro EC en una semifinal muy pareja de principio a fin. Una desatención de la defensa de Cruzeiro hizo que Emelyn Sulca quede libre en el área para cabecear y marcar el gol del triunfo.

Este sábado 6 de diciembre se jugará la gran final y se realizará la ceremonia de clausura en el que se espera tener invitados importantes.