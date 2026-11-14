Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico EN VIVO: revisa toda la información del partido por el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 desde el CARFIP de Chorrillos.
Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico EN VIVO: revisa toda la información del partido por el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 desde el CARFIP de Chorrillos.
Por Redacción EC

Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por la segunda jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el domingo 15 de noviembre. El partido comenzará a partir de las 9:00 AM y podrás seguir todas las incidencias desde El Comercio.

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