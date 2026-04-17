Cienciano continúa escribiendo páginas doradas en la Copa Sudamericana, consolidándose como el club peruano con mayor porcentaje de puntos obtenidos en la historia del torneo (52%), superando a FBC Melgar (50%). Este registro reafirma su protagonismo a nivel internacional y su peso histórico en la competición.

Además, el conjunto cusqueño mantiene un impresionante invicto ante equipos venezolanos en la Sudamericana, sin conocer la derrota en sus cinco enfrentamientos, con un saldo de cuatro victorias y un empate. Este dato refuerza su dominio frente a rivales de dicho país y lo posiciona como un rival sólido en este tipo de cruces.

A nivel general, Cienciano también lidera múltiples estadísticas entre los clubes peruanos en el torneo: es el que más goles ha anotado, el que presenta mayor diferencia de goles, el que registra más goleadas a favor, mayor porcentaje de triunfos, más series de eliminación directa (“mata-mata”) ganadas y la racha más larga de partidos invicto en la historia de la Sudamericana.

Este dominio no solo es individual, sino también colectivo. Los clubes peruanos acumulan 10 partidos sin perder ante equipos venezolanos en la Copa Sudamericana, con siete triunfos y tres empates. Incluso, registran actualmente cuatro victorias consecutivas, marcando la mejor racha histórica entre ambos países en esta competición y consolidando una clara supremacía en estos enfrentamientos.