Por Redacción EC

Cienciano continúa escribiendo páginas doradas en la Copa Sudamericana, consolidándose como el club peruano con mayor porcentaje de puntos obtenidos en la historia del torneo (52%), superando a FBC Melgar (50%). Este registro reafirma su protagonismo a nivel internacional y su peso histórico en la competición.

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