Por Jasson Curi Chang

“La altura no tira centros”, dijo Horario Melgarejo en la previa para zafarse de la acusación que pesa sobre su Cienciano. Es cierto, la altura no juega, pero si acompaña. Como cuando Neri Bandiera pisa el acelerador, agarra a contrapique a la defensa uruguaya del Montevideo City Torque y lanza un pase que se convierte en el 1-0 de Cristian Souza.

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