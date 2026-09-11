“La altura no tira centros”, dijo Horario Melgarejo en la previa para zafarse de la acusación que pesa sobre su Cienciano. Es cierto, la altura no juega, pero si acompaña. Como cuando Neri Bandiera pisa el acelerador, agarra a contrapique a la defensa uruguaya del Montevideo City Torque y lanza un pase que se convierte en el 1-0 de Cristian Souza.

La altura no juega, pero se aprovecha. Por eso, un riflazo de Maxiliano Amondarain se le cuela por entre los dedos al portero Franco Torgnascioli en el 2-0. Y aquí pudimos reseñar el tercero, cuarto o quinto gol de Cienciano. Sin embargo, los charrúas jugaron con la suerte y a los cusqueños se le voltearon los santos.

Patearon 17 veces, 9 acabaron rebotando en el arco del City Torque, ya sea como despeje del portero Torgnascioli o de la defensa uruguaya que sacó dos balones desde la línea de meta. Sacaron 9 córners peligrosos que fueron apagados por el rival. Y la defensa roja casi no fue exigida, tanto que el central Becerra se animó a ir hacia el frente en algunas jugadas.

La sensación es que pudo ser una goleada tan escandalosa como sucedió ante Botafogo, por otro lado, el 2-0 sirve para ir a Uruguay a cuidar la ventaja y, por qué no, liquidar la serie hacia las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Nunca es suficiente”, cerró Juan Romagnoli tras el final, tratando de entender la desazón de los hinchas cusqueños que vieron cómo su equipo falló hasta 4 oportunidades claras de gol entre los 80 y el minuto 5 de descuento. Porque Cienciano hizo la tarea en el primer tiempo. Gol a los 28′ y a los 42′, y un largo segundo tiempo que cayó en un bajón deportivo.

Luego, cerca al final, los uruguayo se batieron en cada balón dividido, y Cienciano bombardeó de pelotazos a su rival. Ya la fórmula no alcanzó y el 2-0 no se movió más del marcador.

El local más fuerte

Solo en esta Copa Sudamericana, Cienciano volvió a demostrar por qué es el mejor equipo peruano de la competencia. De local, en Cusco, está invicto y tiene número fabulosos.

Le ganó a Melgar en penales. En fase de grupos venció a Puerto Cabello y Atlético Mineiro, y empató ante Juventud Las Piedras. Luego, en las fases directas, goleó a Lanús 4-0, 6-1 a Botafogo y ayer dio cuenta de Montevideo City Torque por 2-0.

Mirando la estadística global, Cienciano logró vencer en 14 de sus 21 partidos en la Copa Sudamericana. Solo perdió dos veces, ente San Lorenzo el 2009 y contra Bolívar el 2025. Luego, sumó sus 5 partidos en el Garcilaso de local.

Otro dato que vale resaltar es que irá a Uruguay para cerrar la llave el próximo 17 de junio con una racha vigente de dos victorias y tres empates frente a clubes charrúas en la Copa Sudamericana.

Las semifinales no son una ilusión. Están cerca y si todo sale como lo planeado, el rival será un viejo conocido: el Santos de Brasil. Así que habrá que estar preparado para recibir a Neymar y su comitiva. Un Neymar que se ufana de ganar en la Sudamericana solo con una rodilla. Habrá que ver si le alcanza para jugar contra el mounstruo de la altura cusqueña.

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