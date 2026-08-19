Cienciano visita este jueves a Botafogo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño parte con una amplia ventaja después de golear por 6-1 en el encuentro de ida disputado en Cusco y ese resultado generó consecuencias en la afición del ‘Fogao’. ¿Por qué?

Con el objetivo de recuperar el respaldo de sus hinchas y generar un gran ambiente en el Estadio Nilton Santos, Botafogo lanzó una particular promoción para este decisivo encuentro. El club anunció entradas desde 5 reales, monto que equivale a menos de S/4, según el tipo de cambio.

“¡Asegura tu lugar en Nilton Santos desde R$5! ¡VAMOS, FOGAO!”, publicó la institución brasileña en sus redes sociales. La medida busca incentivar la presencia de los aficionados en un partido en el que el equipo necesita una remontada prácticamente histórica para continuar con vida en el torneo.

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A la complicada situación deportiva se sumó un cambio en el banquillo. Botafogo despidió a Franclim Carvalho antes del encuentro frente a Cienciano, por lo que el conjunto brasileño afrontará la revancha con un comando técnico interino y bajo una presión todavía mayor.

El panorama es claro para el cuadro local: necesita ganar por una diferencia de cinco goles para igualar la serie y forzar la definición por penales. Cienciano, en cambio, buscará administrar la ventaja obtenida en Cusco y sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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