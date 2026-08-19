¡Tremendo ofertón! Botafogo remata sus entradas a cuatro soles para el partido ante Cienciano. (Foto: AFP)
¡Tremendo ofertón! Botafogo remata sus entradas a cuatro soles para el partido ante Cienciano. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Cienciano visita este jueves a Botafogo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño parte con una amplia ventaja después de golear por 6-1 en el encuentro de ida disputado en Cusco y ese resultado generó consecuencias en la afición del ‘Fogao’. ¿Por qué?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.