“El Papá en Río”: Cienciano calienta la revancha ante Botafogo con foto en el Cristo Redentor. (Foto: Cienciano)
“El Papá en Río”: Cienciano calienta la revancha ante Botafogo con foto en el Cristo Redentor. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

La camiseta de Cienciano se lució en uno de los principales atractivos turísticos de Brasil. A pocas horas del partido frente a Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, los colores del conjunto cusqueño llegaron hasta el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

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