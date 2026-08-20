La camiseta de Cienciano se lució en uno de los principales atractivos turísticos de Brasil. A pocas horas del partido frente a Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, los colores del conjunto cusqueño llegaron hasta el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

La imagen de la piel del ‘Papá’ en uno de los lugares más representativos de la ciudad brasileña se produjo en la previa de un encuentro especial para el cuadro imperial. Cienciano afrontará el compromiso con una amplia ventaja conseguida en la ida, disputada en Cusco.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo goleó 6-1 a Botafogo en el primer partido de la serie y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo continental. Ahora deberá completar la tarea en el Estadio Nilton Santos.

El duelo también tendrá un componente especial para Cienciano, que busca mantener vivo el sueño de volver a avanzar en una competición internacional. Como se sabe, los cusqueños se coronaron campeones en la edición del 2003, consiguieno el primer título internacional para el fútbol peruano.

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