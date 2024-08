El entrenador argentino Cristian Díaz dirigirá a Cienciano del Cusco en reemplazo de Óscar Ibáñez, quien dejó el cargo por resultados irregulares en la temporada.

Tras dejar de lado la controversia con Alianza Lima y un vínculo contractual que no se hizo efectivo, Díaz ya se encuentra en la ciudad imperial y se enfoca en su nuevo club.

“Es realmente importante estar acá. No saben la alegría que tenemos, de poder volver al país que me trató tan bien, de luego tener chances de poder venir que no se llegaron a concretar”, dijo el estratega de 48 años.

“Me gusta mucho la táctica, mi equipo no siempre va a jugar con línea de tres o de cuatro, vamos a ir encontrando las variantes que nos permitan los futbolistas de generarle al rival una confusión de enfrentarnos”, agregó en conferencia de prensa.

En lo deportivo, remarcó la importancia de hacerse sólidos en la altura de Cusco, donde muchos visitantes lograron sumar en fechas pasadas.

“Trataremos de hacernos fuertes en casa, hace tiempo que el equipo no gana acá y debemos recuperar la comunión con el hincha y vamos a trabajar para eso. Trataremos de ubicar al equipo lo más alto posible, consiguiendo el primer objetivo que es llegar a un torneo internacional”, finalizó Díaz.