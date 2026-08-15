Por Miguel Villegas

La nostalgia es del mismo tamaño que la sorpresa: Cienciano, aquel equipo de cuarentones que le dio pelea a Santos y eliminó a Medellín, que le ganó la final del 2003 a River, ha vuelto a ponerse en los ojos de Sudamérica. Digo bien, de la Sudamericana. La fórmula parece previsible pero allá arriba no se descifra: tener el control en el medio, ahogar a pelotazos cruzados a los defensas y soñar con la eficacia. El equipo de Horacio Melgarejo ha jugado seis partidos en la Copa, anotó 15 goles, y tiene un promedio de dos tantos por encuentro. Y más allá de las estadísticas, sale de la cancha con una sensación imbatible que el Rojo no tenía, aquí la nostalgia, desde ese equipo de Freddy Ternero, Germán Carty y Alessandro Morán.

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