Cienciano consiguió un importante triunfo al vencer 4-2 a Juan Aurich en Chiclayo y se acerca cada vez más a la Primera División. A falta de una fecha para el final de la Liga 2, los cusqueños son los principales candidatos para volver a la máxima división del fútbol peruano; lo harían después de 4 años.

👏 Gran victoria del Papá!!!!!!!!



En un gran partido, volteamos el resultado al Juan Aurich por 2 a 4.



Ahora te toca a ti estar presente el domingo en el Estadio, porque vamos para campeones!!!!!

.

.

.

.#ElÚltimoAño#SisePuede#VamosCienciano pic.twitter.com/UAGJf9DgN7 — Club Cienciano (@Club_Cienciano) November 2, 2019

Los cusqueños no empezaron bien, pues los locales se pusieron 2-0 en los primeros 20 minutos de juego gracias a un doblete del delantero Jair Córdova a los 14’ y 18’. No obstante, los dirigidos por José Soto no supieron manejar el marcador, porque el autogol de Matías Suralyte a los 22’ levantó el ánimo del ‘Papá’.

En el segundo tiempo, el campeón de la Copa Sudamericana 2003 equiparó las cosas a los 55 minutos mediante un gol de Jossimar Serrato y más tarde el jugador del Aurich, Joseph Vega saldría expulsado, la tarde pintaba para los cusqueños.

Con la ventaja numérica, Cienciano aprovechó y logró marcar dos tantos que le dieron el triunfo. Juan Romagnoli anotó un doblete a los 73’ y 88’ dando un importante triunfo a su equipo.

De esta manera, Cienciano se ubica en el primer lugar de la Liga 2 con 41 puntos y tiene grandes chances de volver a Primera División la próxima semana. Por su parte, Juan Aurich se ubica tercero con 39 unidades.