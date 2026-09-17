Por Jean Pierre Maraví Coppa

Carlos Garcés ha encontrado en Cienciano del Cusco su lugar en el mundo, y eso, que ha vestido camisetas importantes a lo largo de su carrera como Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil o Atlante de México, por citar algunos clubes. En 117 partidos contando participación en Copa Sudamericana anotó 57 goles, lo que ubica en el hombre de gol del elenco dirigido por Horacio Melgarejo de cara al duelo ante Montevideo Torque, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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