Carlos Garcés ha encontrado en Cienciano del Cusco su lugar en el mundo, y eso, que ha vestido camisetas importantes a lo largo de su carrera como Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil o Atlante de México, por citar algunos clubes. En 117 partidos contando participación en Copa Sudamericana anotó 57 goles, lo que ubica en el hombre de gol del elenco dirigido por Horacio Melgarejo de cara al duelo ante Montevideo Torque, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Fuerte, potente y letal dentro del área. Carlos Garcés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas de Cienciano. Su buen juego aéreo, capacidad para imponerse físicamente y una estatura de 1.86 metros lo convierten en un delantero difícil de controlar para cualquier defensa. A sus 35 años, el atacante ecuatoriano sigue demostrando vigencia y jerarquía, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, donde el cuadro cusqueño ya se instaló entre los ocho mejores de Sudamérica. En esta entrevista con El Comercio, el delantero ecuatoriano habla de todo.

Cienciano hace muchos años ganó la Sudamericana y también la Recopa y ahora están en cuartos de final. ¿Cómo viven esas expectativas de luchar ambos torneos, tanto la Sudamericana como la Liga 1?

Sí, sí. Primero, la verdad que es hermoso jugar ambos torneos. Es lindo jugar Liga 1 y después representar de buena manera en Copa Sudamericana. También sabemos que es difícil, quizás, afrontar ambos torneos al mismo nivel. Nos encantaría a todos estar al mismo nivel, pero la verdad que a veces se nos complica un poco. Pero es lindo, es hermoso. Sabemos que estamos en deuda en el torneo Clausura, estamos en deuda con la gente, con el club, con nosotros mismos. Seguro estamos ya pensando desde mañana en poder revertir eso y después, si estamos ilusionados, sabemos que este equipo, en Copa Sudamericano, ha hecho las cosas muy bien antes. Y bueno, tenemos una gran responsabilidad ahora que estamos peleando cuartos de final, poder llegar a más, ¿no? Estamos felices de eso. Es obvio que la responsabilidad es alta, es grande, pero bueno, estamos enfocados en poder lograrlo.

Claro, porque esto no es casualidad. El año pasado también pasaron de fase en su grupo, también llegaron a instancias decisivas y perdieron, si no me equivoco, con Bolívar, creo. Y ahora llegaron en fase de grupos a hacer un gran rendimiento y ahora están en cuartos contra Montevideo-Torque. ¿Eso habla de la proyección que tienen ustedes como equipo, planificación y todo lo que implica competir a nivel internacional?

Sí, sí, obvio que sí. Obvio que a medida que juegan esas clases de torneos, también la expectativa crece. El año pasado llegamos a octavos, hoy estamos en cuartos. Y bueno, obvio que con la ilusión de llegar mucho más lejos. Sabemos que es difícil, si bien un rival muy difícil como Montevideo-City-Torque, que es un rival que también está dando mucho de qué hablar y bueno, nosotros estamos ahí tratando de ir paso a paso, siendo humildes, pero sí confiando en que podemos lograrlo. Tenemos un gran equipo, tenemos un gran grupo humano, un gran grupo de jugadores que en momentos difíciles sacaron las cosas adelante. Y bueno, estamos ahí pensando que es paso a paso y después pensar en lo que viene.

Están entre los ocho mejores, y eso también es importante resaltarlo porque no solo beneficia al club, sino también a los propios jugadores. ¿Consideras que esta campaña puede contribuir a revalorizar a los futbolistas en el mercado y abrirles nuevas oportunidades?

Sí, sí, sí. Obvio que sí, la verdad que sí. Es hermoso pues te digo que estar entre los ocho mejores de Sudamérica es algo que quizá por ahí mucha gente lo minimiza. Pero para nosotros es muchísimo, muchísimo. Le estamos dando mucho valor a eso. Y bueno, esperemos seguir avanzando y poder llegar mucho más lejos que es lo que queremos todos.

¿Entonces sientes que este Cienciano tiene con qué llegar hasta el final del torneo de la Sudamericana?

Y creería que sí, la verdad creería que sí. Confío mucho en el equipo, confío mucho en el grupo. Es obvio que tenemos que ir paso a paso porque primero, antes de llegar a final hay varios partidos antes. Y bueno, pero sí, la verdad que yo confío mucho en este equipo, confío mucho en este grupo. La idea es ir paso a paso, pero con la ilusión de estar en la final.

Eres uno de los referentes y goleadores de este equipo. ¿Te gusta asumir esa responsabilidad en partidos importantes?

Sí, sí, es lindo, es lindo llevar esa responsabilidad. Es algo que ya varios años lo he cargado sobre mí. La verdad que me pone feliz, me pone tranquilo. Me pone tranquilo y feliz estar al frente de un lindo grupo que tengo ahora. Y bueno, siento también que eso me da confianza a hacer mejor, hacer las cosas de mejor manera. Y sobre todo ayudarle al grupo a sumar, que es lo que más importa ahora.

¿Y sientes que es una ventaja iniciar la llave contra Torque de ida en Cusco en vez de ir a Uruguay?

Y podría ser, la verdad podría ser. Acá en esta clase de llaves no se sabe. No se sabe porque no sabemos cómo vamos a afrontar el primer partido o el segundo. Por ejemplo, nos pasó con Lanús que empezamos de visita y terminamos de local. Con Botafogo empezamos de local y después de visita. La verdad es algo que en este tipo de cruces no se sabe qué es lo mejor, pero sí sabemos nosotros que lo que tenemos que hacer en casa es hacer un gran trabajo, un buen partido y sacar ventaja. Cuando tú ganas tus partidos de local, pues siempre tienes más chances de clasificarlo.

¿Han tenido la oportunidad de analizar ya a Montevideo Torque?

Sabemos lo que saben todos, que es un equipo que también está haciendo revelación, que está motivado, que está bien en su país, que está bien en Copa. No hemos hablado nada, no hemos visto aún nada. Estamos enfocados en el partido mañana y ya después, seguro a partir del día sábado, vamos a empezar a enfocarnos en el partido con Montevideo de Torque.

Cienciano's Ecuadorean forward #21 Carlos Garces (R) celebrates with teammate Cienciano's forward #11 Didier La Torre after scoring his team's second goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Venezuela's Caracas FC and Peru's Cienciano at the Olimpico UCV stadium in Caracas on April 8, 2025. (Photo by Federico PARRA / AFP) / FEDERICO PARRA

Más allá de esta competencia internacional, ¿qué tan importante será no descuidar el torneo local? Considerando el plantel que tienen, ¿creen que esta campaña también les puede permitir apuntar a una clasificación a la Copa Libertadores del próximo año?

Sí, obvio que sí, la verdad que estamos muy ilusionados con eso. Estamos muy ilusionados con sacar adelante el Clausura, que no hemos empezado bien. La verdad que estamos preocupados un poco por eso. Enfocados en mañana hacer las cosas bien, sacar los tres puntos que nos ayuden a otra vez estar arriba. Y anímicamente a llegar bien el día jueves. Pero sí, la idea es empezar otra vez a escalar, las posiciones se han acumulado y terminar el año lo más arriba posible.

Tuviste la oportunidad de representar a tu selección en las Eliminatorias, enfrentando a Chile y Argentina bajo la dirección de Jorge Célico. ¿Qué significó para ti esa experiencia y qué recuerdos tienes de esos partidos?

Sí, sí, ya tuve la bendición, gracias a Dios, de poder disputar el partido de eliminatoria con mi selección. Y bueno, feliz de eso.

El tema selección

¿Cómo va el trámite con las nacionalidad peruana?

Está ahí avanzando, mi trámite está avanzando. Ahora no te puedo decir en qué parte está, pero bueno, sé que está avanzando y esperemos que los papeles puedan salir antes de que acabe el año.

¿Eso hablaría que te gustaría terminar tu carrera en Perú?

Y la verdad, si me preguntas ahora, sí. Estoy feliz acá en un país, en una ciudad que me abrió las puertas, que me ha dado mucho a mí, que lo trata bien a mi familia, que es mucho más importante eso. Y la verdad, si ahora pienso seguir acá, continuar acá, estoy muy feliz acá y bueno, hasta cuando yo decida terminar mi carrera, ¿no?

Perú te ha tratado muy bien desde que llegaste. ¿Qué ha significado para ti todo este tiempo en el país y cómo ha sido tu experiencia desde entonces?

Sí, la verdad que sí. Son cuatro años ya con este que estoy en este país y se me ha tratado súper bien. He conocido acá gente muy linda, muy buenas personas, buenos compañeros, buenos amigos y bueno, eso hace que también tenga un cariño especial por este país, ¿no?

Sacame una duda, tú ya no podrías jugar por Perú porque ya jugaste a esa eliminatoria, ¿no?

Creería que no.

Se ha comentado que Mano Menezes valoraba mucho tus características como delantero y que, ante la posibilidad de que Perú juegue en ciudades como Cusco o Juliaca, podrías haber sido una opción para la selección. Sin embargo, por haber disputado ya las Eliminatorias, esa posibilidad no se puede dar. ¿Cómo tomas esta situación y te hubiera gustado tener esa oportunidad con Perú?

Sí, la verdad que no estoy seguro si puedo jugar o no. Ojalá que sí. Pero sí es lindo. Es lindo de que el técnico de la selección te mire. Es lindo que se fije en ti. Y más ahora que la selección va a ser localía en la altura, ¿no? La verdad que es una linda oportunidad para la gente de acá de Cusco.Para los equipos de altura, pues, poder tener jugadores en la selección. Y yo, pues, contento. Contento, te digo, de que se estén fijando en mí, de que me estén siguiendo. Y, bueno, ojalá, pues, si se toman cuenta, pues, bienvenido sea. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que es una linda oportunidad, como tú lo dices, para sacar ventaja. Obvio que primero debes armar una buena selección, que sepa a lo que va a jugar, que sepa hacer daño en momentos precisos. Y después, siendo yo que sí, pues, como selección van a sacar ventaja, que les permita, pues, sumar muchos puntos. Y quien no quiere, pues, que los permita llegar a otro mundial, ¿no?

Sin ponerte contra la pared, ¿consideras que sí hay material en el fútbol peruano para contar con jugadores que estén acostumbrados a jugar en la altura? Hay futbolistas de Cusco que vienen mostrando un gran nivel, como los peruanos de Cienciano. ¿Crees que alguno de ellos podría ser una alternativa para la selección?

Sí, obvio, obvio que sí. Acá, por ejemplo, en mi equipo hay varios jugadores que merecen ser llamados a selección por su presente, por su jerarquía, por lo que están haciendo. En Cusco igual, en Garcilaso igual. Creo yo que, por lo menos en la ciudad de Cusco, hay muchos jugadores peruanos que puedan llegar a la selección y, seguro, pueden hacer las cosas muy bien.

Cienciano's forward #10 Alejandro Hohberg celebrates scoring his team's second goal with Cienciano's Ecuadorean forward #21 Carlos Garces during the second leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Peru's Cienciano and Argentina's Lanus at the Inca Garcilaso de la Vega stadium, in Cusco, Peru on July 29, 2026. (Photo by Jose Angulo / AFP) / JOSE ANGULO

Hablando de Cienciano, ¿qué crees que le permite a este grupo competir de igual a igual a nivel internacional y conseguir resultados como eliminar a Botafogo y a Lanús, que era el actual campeón? ¿Qué factores, más allá de la jerarquía de sus jugadores, hacen la diferencia en este tipo de partidos?

Y la verdad que sí. Por ahí, antes de jugar con Lanús, sabíamos que iba a ser muy difícil, muy difícil por el tamaño de la billetera de ambos clubes, ¿no? Pero después acá sabemos que hemos armado un lindo equipo, un lindo grupo más que todo. Hemos armado un lindo grupo de compañeros que se matan dentro del campo de juego por el compañero y eso ha hecho que seamos fuertes, ¿no? De que seamos fuertes, después el hecho de tener una idea clara de cómo jugar también ha hecho de que compitamos a cualquier equipo de Sudamérica de igual a igual. Entonces creo yo que la clave es esa, la clave es el grupo humano que hemos armado, el grupo de compañeros y equipo que hemos armado y después la idea clara de juego que también ha hecho de que se quede mucha ventaja.

El profesor Melgarejo también ha sido una pieza clave en los momentos puntuales de los partidos, especialmente durante los entretiempos y las pausas, con mensajes que incluso se han vuelto virales en redes sociales. ¿Qué importancia tiene su liderazgo y la manera en que transmite esos mensajes al grupo?

Sí, sí, la verdad que sí. El loco sabe llegar al jugador, pues es un técnico que es muy frontal con nosotros es muy frontal cuando te tiene que decir las cosas y en las charlas lo ha demostrado. Sea para las cámaras o sea para la interna lo ha demostrado de que tiene esa experiencia para poder hacerle daño al rival y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado y creo yo que también es importante tenerlo en mente en la cancha lo que él nos manda a hacer, ¿no?

Tú, como hombre de fútbol, ¿qué tan importante consideras que un entrenador sea frontal con sus jugadores, que les diga las cosas de manera directa, tanto cuando están haciendo bien las cosas como cuando necesitan reaccionar en momentos clave de un partido?

Sí, sí, obvio que sí. La verdad que eso es muy bueno para todo jugador. Es obvio que también todos nosotros debemos también de ser autocríticos, ¿no? Creo yo que primero autocrítico debemos ser nosotros cuando jugamos bien, cuando no jugamos bien. Después sí es muy importante que el compañero o que el cuerpo técnico te sea muy frontal porque al final te va a ayudar a ser el mejor jugador.

¿Qué mensaje le das al hincha de Cienciano que va a estar alentando y soñando con una semifinal?

Nada, primero agradecerle por el apoyo que nos ha brindado todo ese tiempo. La verdad que ha sido muy importante para nosotros para sacar partidos adelante. Y después que nos sigan apoyando, que sigan confiando en nosotros, que sigan confiando en este equipo, que cada partido va a seguir dando lo mejor para darle muchas alegrías.

Más allá de los mitos que existen sobre jugar en la altura, ¿qué tan importante es la alimentación y la preparación física para rendir al máximo? Desde tu experiencia, ¿qué hábitos o cuidados has adoptado para mantener este nivel tanto en la Liga como en la Copa Sudamericana?

Bueno, ya siendo un futbolista profesional te limita muchas cosas. Vivas en altura o vivas en el llano, pues ya tienes que cambiar muchas formas de comer, muchas formas de vivir. Creo que eso es la base más importante para llegar a ser futbolista profesional y sobre todo para rendir de mejor manera en cualquier competencia.

En tu caso, ¿qué tan importantes son aspectos como las horas de sueño y la alimentación para rendir al máximo? ¿Hay algún cuidado o hábito especial que tengas por el hecho de jugar en la altura?

No sé, la verdad, creo que para mí, por ejemplo, la siesta es muy importante siempre. Todos los días es obligatoria. Después, si alimentarte bien, comer bien, tomar mucha agua y el descanso de las horas en las noches, las horas que te van a descansar es muy importante para así levantarte con mejor energía.

¿Te sientes más ecuatoriano, más peruano o eres una mezcla de los dos?

Me siento de los dos. La verdad, me siento de los dos. Te digo, estoy muy feliz acá. Estoy recontra feliz y agradecido. Es obvio que extraño muchas cosas de Ecuador, extraño muchas cosas de mi casa, de mi familia. Pero bueno, estoy feliz, estoy feliz. Estoy en un lugar donde quiero estar y bueno, estoy disfrutando día a día mi estadía acá.

Hoy estás atravesando uno de los mejores momentos de tu carrera. ¿Consideras que este es el mejor Carlos Garcés que hemos visto o sientes que tu mejor versión fue durante tu etapa en Atlante?

Sí, yo creo, quizás sí. He tenido años muy buenos. Pero hoy por hoy sentiría que sí, que ha sido uno de mis mejores años como profesional. He madurado muchísimo. Es obvio que he aprendido mucho en esta profesión. Casi siempre aprendo. Y pues sí, sentiría que es una de mis mejores versiones.

¿Ya tienes decidido a qué te gustaría dedicarte después de retirarte del fútbol? ¿Te gustaría continuar ligado al deporte o todavía no has pensado qué camino tomar?

Y la verdad he pensado muy poco. He pensado muy poco. Sé que me gustaría por ahí seguir algo relacionado a la profesión. Técnico, sí, lo estoy dudando, ser técnico. Pero sí, algo relacionado a ser futbolista. Aún no he pensado qué hacerlo, la verdad, porque siento que puedo seguir jugando y a buen nivel.

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