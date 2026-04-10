Por Redacción EC

Cienciano sigue agrandando su legado internacional tras convertirse en el club peruano con mayor porcentaje de puntos obtenidos en toda la historia de la Copa Sudamericana, alcanzando un 50.5%. De esta manera, el conjunto imperial supera por un estrecho margen a FBC Melgar, que registra un 50.4%.

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