Cienciano sigue agrandando su legado internacional tras convertirse en el club peruano con mayor porcentaje de puntos obtenidos en toda la historia de la Copa Sudamericana, alcanzando un 50.5%. De esta manera, el conjunto imperial supera por un estrecho margen a FBC Melgar, que registra un 50.4%.

El equipo cusqueño no solo lidera esta estadística, sino que también domina otros registros históricos del certamen. Es el club peruano con más goles a favor, mayor diferencia de goles y más goleadas conseguidas, reflejando su poder ofensivo y consistencia a lo largo de los años en el torneo continental.

Asimismo, Cienciano ostenta el mejor porcentaje de triunfos entre los equipos peruanos y destaca por su eficacia en instancias decisivas, siendo el club con más llaves de eliminación directa (“mata-mata”) ganadas. A ello se suma la racha más larga de partidos sin conocer la derrota, consolidando su regularidad internacional.

En cuanto a enfrentamientos específicos, el cuadro imperial mantiene un historial invicto frente a equipos uruguayos en la Copa Sudamericana. En tres encuentros disputados, logró dos empates y una victoria, reafirmando su competitividad ante rivales de tradición en el continente.