“Nadie entra a jugar con la billetera”: la picante frase de Melgarejo previo al Cienciano vs. Botafogo. (Foto: Getty Images)
“Nadie entra a jugar con la billetera”: la picante frase de Melgarejo previo al Cienciano vs. Botafogo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Cienciano enfrenta este jueves un partido clave ante Botafogo en el Cusco por los octavos de final de la Copa Sudmaericana y Horacio Melgarejo se encargó de calentar el encuentro. El técnico argentino reconoció la jerarquía y el poder económico del conjunto brasileño, pero pidió a sus jugadores competir sin complejos. “Por más presupuestos que tengan, nadie entra a jugar con la billetera o tarjeta de crédito”, sostuvo en TV Perú.

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