Cienciano enfrenta este jueves un partido clave ante Botafogo en el Cusco por los octavos de final de la Copa Sudmaericana y Horacio Melgarejo se encargó de calentar el encuentro. El técnico argentino reconoció la jerarquía y el poder económico del conjunto brasileño, pero pidió a sus jugadores competir sin complejos. “Por más presupuestos que tengan, nadie entra a jugar con la billetera o tarjeta de crédito”, sostuvo en TV Perú.

El entrenador del ‘Papá’ también aseguró que el equipo mantiene intacta la ilusión de avanzar en el torneo. “No le podemos quitar la ilusión al hincha de poder clasificar. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, que tiene jugadores de mucha jerarquía”, expresó el argentino.

La altura de Cusco es otro factor que el estratega considera importante, aunque aclaró que por sí sola no garantiza ninguna ventaja. “El tema de la altura es importante, según la forma que se juegue. Cienciano está haciendo un esfuerzo bárbaro y está sometiendo a los rivales de una forma que se les hace difícil aguantar”, agregó.

En Pared l Horacio Melgarejo sobre @Botafogo : ”Por más presupuesto que tengan nadie entra al partido con la billetera o la tarjeta de crédito” @Club_Cienciano #HoracioMelgarejo @Sudamericana @TVPeruDeportes pic.twitter.com/2iGzTcANSs — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) August 13, 2026

Más allá del partido contra Botafogo, el técnico argentino también habló de su futuro. Melgarejo aseguró que está “feliz en Cusco, en Cienciano” y que le gustaría continuar, aunque reconoció que la decisión corresponde a la dirigencia. Además, reveló que recibió sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y Perú, aunque por ahora su prioridad está puesta en el conjunto cusqueño.

La continuidad del entrenador también está relacionada con la resolución que emita el TAS respecto a la sanción que recibió en la Liga 1. “Ningún club tiene a su entrenador principal un año fuera sin dirigir. En 21 días o un mes se sabrá lo que el TAS decida”, concluyó el DT.

SOBRE EL AUTOR