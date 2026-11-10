Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)
Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, recibió una dura sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF tras los incidentes registrados durante el enfrentamiento contra Alianza Lima.

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