El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, recibió una dura sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF tras los incidentes registrados durante el enfrentamiento contra Alianza Lima.

La resolución establece que el estratega argentino deberá cumplir diez jornadas de suspensión y pagar cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por incumplir disposiciones disciplinarias.

A esta medida se suman otras cuatro fechas de castigo y una multa adicional de seis UIT, correspondientes a una segunda infracción contemplada en el reglamento federativo.

En total, Melgarejo acumula 14 partidos de suspensión y una penalidad económica de diez UIT. Durante ese periodo, no podrá intervenir en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

Finalmente, la Comisión Disciplinaria advirtió al técnico que una nueva falta de características similares podría generar consecuencias más severas.