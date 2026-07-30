“Nos vemos, gente”: la irónica respuesta de Horacio Melgarejo a pregunta por la falta de gol de Cienciano.
“Nos vemos, gente”: la irónica respuesta de Horacio Melgarejo a pregunta por la falta de gol de Cienciano.
Por Redacción EC

Fiel a su estilo. Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, abandonó la conferencia de prensa luego de que un periodista le preguntara qué debía mejorar su equipo en la definición, pese a que el conjunto cusqueño acababa de golear 4-0 a Lanús en el Garcilaso de la Vega y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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