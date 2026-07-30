“Nos vemos, gente”: la irónica respuesta de Horacio Melgarejo a pregunta por la falta de gol de Cienciano.

Fiel a su estilo. Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, abandonó la conferencia de prensa luego de que un periodista le preguntara qué debía mejorar su equipo en la definición, pese a que el conjunto cusqueño acababa de golear 4-0 a Lanús en el Garcilaso de la Vega y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Tras el partido, el argentino fue consultado sobre la eficacia ofensiva de su equipo. “¿Qué considera que deben mejorar en la definición?”, preguntó un periodista. La respuesta de Melgarejo fue breve y con evidente tono de molestia: “¿Qué tenemos que mejorar para hacer más goles? ¡Nos vemos, gente! ¡Gracias a todos!”, respondió.

No es la primera vez que el estratega protagoniza un episodio similar frente a los medios de comunicación. Sin embargo, esta vez la reacción llamó aún más la atención porque llegó inmediatamente después de una de las mejores actuaciones de Cienciano en el torneo continental, eliminando al vigente campeón de la Copa Sudamericana con una goleada.

¿EL CIERRE DE LA CONFERENCIA DE HORACIO MELGAREJO? SIMPLEMENTE IMPERDIBLE.



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La clasificación también representa un logro importante para Melgarejo, quien consiguió dejar en el camino a uno de los principales candidatos al título. Lanús, que había conquistado recientemente el certamen tras vencer a Atlético Mineiro en la final, quedó eliminado en Cusco ante un equipo que mostró contundencia y autoridad durante los 90 minutos.

Ahora, el cuadro imperial tendrá un desafío aún mayor en la siguiente fase. Cienciano enfrentará a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido de ida se disputará en el estadio Garcilaso de la Vega, mientras que la serie se definirá en territorio brasileño.

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