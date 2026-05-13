Resumen

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Alejandro Hohberg fue claro antes de enfrentar a Alianza Lima: “Tenemos que ganarles”. Foto: Alejandro Hohberg/ Instagram
Alejandro Hohberg fue claro antes de enfrentar a Alianza Lima: “Tenemos que ganarles”. Foto: Alejandro Hohberg/ Instagram
Por Redacción EC

El partido entre Cienciano y Alianza Lima promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha en el Torneo Apertura 2026. En la antesala del choque en Cusco, Alejandro Hohberg se pronunció y dejó un mensaje contundente sobre lo que significa enfrentar al líder del campeonato.

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