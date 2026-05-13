El partido entre Cienciano y Alianza Lima promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha en el Torneo Apertura 2026. En la antesala del choque en Cusco, Alejandro Hohberg se pronunció y dejó un mensaje contundente sobre lo que significa enfrentar al líder del campeonato.

El volante ofensivo, quien tuvo pasado en Alianza Lima, reconoció la dificultad del encuentro, pero dejó claro que el cuadro imperial está obligado a sumar de a tres si quiere seguir peleando el título. “Tenemos que ganarle a Alianza. Si queremos pelear el torneo y soñar con ser campeones, no podemos perder este fin de semana”, afirmó Hohberg en el programa de YouTube Mano a Mano.

Actualmente, Cienciano ocupa la tercera posición del Torneo Apertura con 29 puntos, ubicándose a solo cuatro unidades de Alianza Lima, que lidera la tabla y aparece como el principal candidato para quedarse con el primer campeonato de la temporada.

Por ello, el compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega podría resultar decisivo para el desenlace del torneo. “Es un equipo muy fuerte y viene haciendo bien las cosas, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo y seguir soñando hasta la última fecha”, dijo el futbolista.

Alejandro Hohberg apuntó al título antes del choque entre Cienciano y Alianza Lima. Foto: Alejandro Hohberg/ Instagram

Hohberg espera recortar distancia con Alianza Lima

El exjugador blanquiazul también reconoció que vencer a Alianza Lima sería clave para reducir la diferencia de puntos en la tabla y meter presión en las jornadas finales del campeonato. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad para achicar la brecha de puntos y esperar que ellos dejen unidades en el camino”, sostuvo.

En caso de conseguir una victoria, Cienciano quedaría a solo un punto del cuadro victoriano y seguiría firme en la pelea por el Apertura.

Alejandro Hohberg es uno de los pocos futbolistas peruanos que defendió las camisetas de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, dejando huella en los tres clubes más representativos del fútbol peruano. Aunque no logró conquistar títulos nacionales con ninguno de ellos, su recorrido lo convirtió en un jugador reconocido dentro de la Liga 1.

Además de pelear en la Liga 1, Cienciano atraviesa un gran momento internacional. El conjunto cusqueño marcha como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana y se perfila como uno de los candidatos para avanzar a los octavos de final. En su serie, los cusqueños se enfrentan contra Mineiro, Puerto Cabello y Juventud.

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