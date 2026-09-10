Por Fernanda Huapaya

A pocos días de que Cienciano dé un paso más en busca de un nuevo sueño histórico, El Comercio conversó con Sergio ‘Checho’ Ibarra, exfutbolista, goleador y campeón con el ‘Papá’ de la Recopa Sudamericana en el 2004. Hoy, a puertas del choque ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la copa internacional, ’Checho’ personifica la gran ilusión de los hinchas cusqueños que buscan la gloria una vez más y pondera muy bien el trabajo de Horacio Melgarejo como entrenador.

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