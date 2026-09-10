A pocos días de que Cienciano dé un paso más en busca de un nuevo sueño histórico, El Comercio conversó con Sergio ‘Checho’ Ibarra, exfutbolista, goleador y campeón con el ‘Papá’ de la Recopa Sudamericana en el 2004. Hoy, a puertas del choque ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la copa internacional, ’Checho’ personifica la gran ilusión de los hinchas cusqueños que buscan la gloria una vez más y pondera muy bien el trabajo de Horacio Melgarejo como entrenador.

Sergio 'Checho' Ibarra habló sobre el presente de Cienciano. (Foto: GEC)

¿Qué expectativas tienes para el partido de este jueves ante Montevideo City Torque?

Viajaré este jueves, voy a los partidos como embajador de Cienciano y, hablando con la gente del club, hay una expectativa muy grande, sabiendo que viene un equipo como el uruguayo, que, si bien es cierto, ha llegado hasta cuartos de final jugando bien, me parece que han ido a La Paz a ver si pueden hacer una adaptación y han tenido un par de problemas. Eso es lo que nos ha llegado.

Entonces, la expectativa que tenemos nosotros es buena porque sabemos bien que Cienciano viene bien, sobre todo en Copa Sudamericana. De local se hace muy fuerte. Cienciano de local te sale a atacar por todas las bandas y anda bien porque están haciendo goles, están jugando bien con la estrategia que le ha puesto Melgarejo. Estamos tranquilos. Sabemos que, como todo cuarto de final de una copa internacional, va a ser complicado, pero la expectativa nuestra es muy buena porque es un equipo que compite.

Lo acabas de mencionar a Horacio Melgarejo. ¿Qué te parece como técnico?

Lo tienen un poco como polémico, pero le da resultado. O sea, él puede ser que pueda tener algunas complicaciones con los periodistas en las conferencias y todo eso, o lo que él habla, pero como técnico es muy buen técnico. Lo está llevando bien a Cienciano a nivel internacional y está recuperando terreno en el campeonato local.

He visto que tiene mucha llegada al jugador y eso es bueno. Cuando el técnico llega al jugador y, sobre todo, lo hace bien, al técnico lo quieren. Los jugadores lo respetan allá. Y bueno, esperemos que se pueda quedar por un par de años.

¿Ves algunas similitudes entre este Cienciano y el Cienciano que fue campeón de la Copa Sudamericana y luego campeón de la Recopa?

Sí. Justo lo hablaba recientemente en una conversación. El Cienciano del 2003, que ganó la Sudamericana, era un equipo que defendía bien y, cuando te atacaba, te atacaba en un bloque de tres o cuatro jugadores, con Julio García, con Paolo Maldonado, con jugadores que te llevaba y te llegaba, y te llegaba bien.

Este Cienciano tiene una similitud y actitud en eso que cuando te ataca, te ataca en bloque. Y cuando te atacan en bloque, te llegan. Te llegan los extremos, te llega el nueve, te llega el joven que viene detrás del nueve, te llegan hasta los dos volantes de contención.

O sea, es un equipo medio similar en el sentido de llegar ofensivamente y atrás también. Porque Cienciano mete cuatro a Lanús, mete seis a Botafogo y en Copa Sudamericana solamente le han hecho tres goles. Entonces eso quiere decir que no solamente anda bien ofensivamente, sino que también defensivamente.

Foto: Jorge Cerdán / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Y en la posición que tú conoces, ¿qué te parece lo de Carlos Garcés y lo de Matías Succar?

Estuve hablando con Carlos allá en Cusco y justo, más allá del tema de los goles, también está persiguiendo un récord de ser el goleador histórico extranjero en Cienciano. Le faltaban, creo, tres goles para alcanzar a mi amigo. Yo tenía 66 y él venía con 63. Nosotros estábamos conversando y ya le dije que sería bueno que él me pueda pasar.

Y realmente, en el último partido hizo dos goles. Ya con eso es el tercero máximo goleador extranjero. Ahora él está arriba mío. Entonces eso es lo bueno que tenemos nosotros, los hinchas, y que hemos llegado al club.

Eso no es que no nos importe, pero sí nos pone bien que un goleador como Garcés nos esté dando, no solamente alegría a nosotros que somos muy hinchas, sino también que es muy efectivo.Y eso es lo que queremos tanto de él como de Matías Succar, como de todos los que juegan ahí ofensivamente. Queremos que hagan goles.

Los equipos peruanos no suelen ser los favoritos. ¿Qué es lo que necesita este equipo para convencerse?

Creo que ya se convencieron ellos de que sí pueden llegar, a pesar de que les falta enfrentar algunos equipos fuertes. Porque hoy, por ejemplo, juega Boca Juniors con São Paulo, está jugando Medellín con Vasco o Santos con Atlético Mineiro, que son todos equipos brasileños, equipos fuertes, equipos grandes.

Pero lo mismo le pasó en el 2003 a Cienciano, el ganador de la Sudamericana, cuando le ganaron, por ejemplo al Santos de Robinho. No diría que están confiados, pero sí ya están fuertes mentalmente y convencidos de que pueden. Como están jugando, sobre todo de local, pueden llegar a la final.

¿Te gustaría que lleguen a la final contra algún equipo en especial?

Sería un sueño ver a Boca-Cienciano en una final de la Copa Sudamericana. La verdad, yo como hincha bostero sería un sueño y apoyaría a Cienciano, totalmente.

Como embajador de Cienciano, ¿estás yendo a todos los partidos en Cusco?

He ido a los tres que han jugado y han ganado, estamos alegres y eso es bueno para nosotros, los hinchas. Creo que hasta me están tomando como cábala y por eso me llevan.

Yo sé que es difícil en un equipo que es compacto elegir a uno sobre otro, pero ¿cuál es tu top3 de jugadores imprescindibles en este Cienciano?

Está difícil, pero creo que no puede faltar De Souza ni Hohberg detrás del ‘9’. Creería que tampoco Becerra, ‘Santi‘ Arias y, por supuesto, no puede faltar el goleador Carlitos Garcés.

¿Es inevitable que cuando compites una torneo internacional se descuide un poco el torneo local?

No sé si será descuidarse, pero me parece que el equipo que tiene el profesor es un poco corto. A veces ha jugado tres partidos en una semana, dos por torneo local, y ha jugado con el mismo once. Ha jugado con los mismos jugadores.

Incluso en el partido contra Sport Boys cambió toda la defensa y le hicieron cinco goles. Melgarejo sabe que tiene un equipo corto que va a dar la vida por él, pero cuando se juega el torneo nacional a veces falta esa banca o esos chicos de jerarquía en comparación a los que son titulares.

¿Algún score para el jueves?

Un par de goles tal como hicimos con Botafogo para poder estar tranquilos con la llave e ir así a Uruguay. No diría un score pero sí quisiera que sea por varios goles y tratar de traer la clasificación.

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