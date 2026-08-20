Por José Antonio Bragayrac

La noche del jueves del 13 de agosto de 2026 quedará guardada en la historia reciente de Cienciano. El 6-1 sobre Botafogo no solo significó una ventaja enorme en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino también la confirmación de que el equipo cusqueño atraviesa un momento especial. Alejandro Hohberg fue uno de los protagonistas de la goleada. El volante ofensivo habla con El Comercio sobre la noche soñada en Cusco, el proyecto que lo convenció de quedarse con el ‘Papá’ y una ilusión que vuelve a aparecer: la selección peruana.

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