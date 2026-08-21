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Es inevitable no celebrar a este equipo de Melgarejo que tan bien recuerda al del fallecido Ternero. No solo por los resultados, también por el aura que empieza a desplegar en cada fase, especialmente cuando se hace imponente, intratable, insuperable en Cusco.

De ese 2003 a hoy ha pasado mucho. Para empezar el Garcilaso hoy es una mesa de billar, mientras que hace más de dos décadas se destacaba también por ser un territorio imposible de dejar jugar al fútbol para los visitantes.

Pero el éxito no solamente se mide en goles y partidos ganados. Este Cienciano también compite por otra copa: la de los millones. Y es que ganarle la llave y superar la fase de cuartos de final, le aseguró al Papá un suculento premio de 700 mil dólares. Nada mal para el segundo torneo más importante del continente.

Pese a caer 1-0 ante Botafogo en Brasil, Cienciano accedió a cuartos de final de Copa Sudamericana tras ganar la llave por un resultado global de 6-2 | Foto: EFE/ Andre Coelho

Tras el duelo de vuelta con Botafogo, Cienciano se aseguró un premio acumulado de 2.575 millones de dólares, tras los ingresos desde la primera fase, hasta octavos de final. El ‘Papá’ lleva superadas cuatro etapas en este torneo de la Sudamericana y va por una quinta ante el Montevideo City Torque de Uruguay, rival con el que se disputará un premio de 800 mil dólares por avanzar a semifinales.

Aquí paramos para resaltar un detalle no menor: en la edición 2003, cuando Cienciano gana la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a River Plate, el cuadro cusqueño se hace acreedor de un premio de 500 mil dólares. Hoy, esa cifra la alcanzó -la duplicó- tras superar la fase de grupos.

Los premios de Cienciano

Fase Premio Fase previa U$ 250 mil Fase de grupos U$ 900 mil U$125 mil por victoria en FG U$ 250 mil Playoffs de octavos U$ 500 mil Octavos de final U$ 700 mil

El recorrido de Cienciano es meritorio, así también lo que lleva acumulado en premios. Para una idea más clara, Cienciano ya superó en ingresos a Alianza Lima por ejemplo, que este 2026 en Copa Libertadores fue eliminado en fase previa de la Copa Libertadores por el 2 de Mayo y solo recaudó en premios 400 mil euros.

El ‘Papá’, además, está solo a dos partidos de superar a Universitario, que este año fue eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores y sumó en premios 3.340 millones de dólares. Si Cienciano supera a Montevideo City, ganará 800 mil dólares más y alcanzará la suma total de 3.375 millones, superando así a lo recaudado este año por el equipo crema.

¿Cuál es el club que más recaudó? Por ahora es Sporting Cristal, que entre Libertadores y Sudamericana alcanzó los 5.28 millones. Si llega a la final se asegurará un premio de 2.5 millones, con lo que alcanzará los 5.875 millones y superará a Cristal. El premio para el ganador de la Sudamericana es de 10 millones de dólares.

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