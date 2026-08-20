El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó el pedido de medida cautelar presentado por Horacio Melgarejo y suspendió temporalmente la sanción que le impedía dirigir en la Liga 1, según ‘Linkeados’. De esta manera, el entrenador de Cienciano quedó habilitado para volver a estar en cancha mientras el organismo internacional continúa evaluando su caso.

La decisión del TAS no representa todavía un fallo definitivo, sino que deja en pausa el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El organismo internacional deberá analizar los argumentos de ambas partes antes de determinar si mantiene, modifica o deja sin efecto la sanción contra el técnico argentino.

La suspensión original era de un año y se produjo luego de las declaraciones que Melgarejo realizó tras la eliminación de Cienciano ante ADT en los octavos de final de la Copa de la Liga. “Feliz porque salimos de esta copa de mie... Es una competencia espantosa”, manifestó el entrenador en aquella oportunidad.

Agradecemos a @FluminenseFC por permitirnos trabajar en su Centro de Alto Rendimiento previo a nuestro partido de mañana.



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Melgarejo también apuntó contra el presidente de la FPF, Agustín Lozano, al cuestionar la relevancia de la competición. “Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo”, sostuvo el estratega, declaraciones que posteriormente terminaron derivando en el castigo disciplinario.

Ahora, la resolución del TAS representa un alivio para Cienciano, que podrá volver a contar con su entrenador en el área técnica mientras continúa el proceso. Melgarejo podrá dirigir nuevamente en cancha hasta que el tribunal internacional emita una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.

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