TAS suspende sanción a Horacio Melgarejo y técnico de Cienciano podrá dirigir en la Liga 1. (Foto: Cienciano)
TAS suspende sanción a Horacio Melgarejo y técnico de Cienciano podrá dirigir en la Liga 1. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó el pedido de medida cautelar presentado por Horacio Melgarejo y suspendió temporalmente la sanción que le impedía dirigir en la Liga 1, según ‘Linkeados’. De esta manera, el entrenador de Cienciano quedó habilitado para volver a estar en cancha mientras el organismo internacional continúa evaluando su caso.

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